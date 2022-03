Porto Alegre Imama promove Pink Day no Dia Internacional da Mulher

Por Redação O Sul | 7 de março de 2022

Evento enaltece a autoestima e ajuda a promover a saúde. Foto: Divulgação Evento enaltece a autoestima e ajuda a promover a saúde. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Na próxima terça-feira (8), o Imama realiza o Pink Day que visa proporcionar a pacientes oncológicas em tratamento e atendidas pelo SUS um dia especial. Serão 12 pacientes de cinco hospitais de Porto Alegre – Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hospital São Lucas da Pucrs; Hospital Fêmina, Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e Hospital Nossa Senhora da Conceição que participam da ação.

A Kia Motors buscará as guerreiras em cada um desses hospitais e levará para a estética Exclusiva Salão Boutique. Será oferecido um brunch, iniciando as comemorações. Todas poderão fazer unha, massagem e maquiagem. Enquanto elas são cuidadas e atendidas, a fotógrafa Julia Henz fará alguns clics individuais.

O clima será todo cor de rosa na Exclusiva Salão Boutique da empresária Paula Viegas. Na volta do Salão de Beleza uma limusine rosa irá transportar as convidadas para um ponto turístico de Porto Alegre onde ocorrerá um ensaio fotográfico. As imagens serão transformadas em uma Mostra que irá circular por shoppings no aniversário de 250 anos da cidade de Porto Alegre.

A reconstrução da autoestima, do emocional e da qualidade de vida, por meio do autocuidado, interfere nos índices de cura. Transformar a vida de fora para dentro contribui para que as mulheres consigam enfrentar o tratamento. O Pink Day ocorre desde 2018, o Imama lidera ações como essa para encorajar, conscientizar e valorizar a vida das mulheres que vencem a luta contra o câncer todos os dias.

Serviço

Pink Day, Dia 8 de março, das 10h às 16h.

Local: Exclusiva Salão Boutique, na rua João Abbot 715 e ensaio fotográfico em ponto turístico de Porto Alegre

Realização: Imama em parceria com Kia Motors, Exclusiva Salão Boutique, Julia Henz e King Limousines.

