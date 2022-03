Porto Alegre Implosão do prédio da SSP afetará trânsito e serviços em Porto Alegre; confira o que muda

Por Redação O Sul | 4 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Estação Rodoviária e trânsito das proximidades terão mudanças durante a ação de implosão. Foto: Giulian Serafim/PMPA Estação Rodoviária e trânsito das proximidades terão mudanças durante a ação de implosão. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre vai apoiar o governo estadual na operação de implosão do prédio da antiga sede da Secretaria da Segurança Pública (SSP), marcado para ocorrer neste domingo (6), às 9h, na região Central de Porto Alegre. A área será evacuada em um raio de 300 metros, com impacto temporário na mobilidade urbana. A estrutura do prédio localizado na rua Voluntários da Pátria foi colapsada após incêndio em 14 de julho de 2021.

Neste sábado (5), a partir das 18h, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) irá isolar as áreas de estacionamento das ruas Garibaldi, Santo Antônio, Ernesto Alves, Comendador Coruja e Pelotas, entre a avenida Farrapos e rua Voluntários da Pátria. Na manhã de domingo (7), a partir das 7h haverá bloqueio total da área.

Além da EPTC e Secretaria Municipal de Segurança (SMSEG), demais órgãos da administração municipal integram a força-tarefa. Embora a limpeza da área esteja a cargo da empresa contratada pelo Estado, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) estará mobilizado para contribuir, caso seja necessário.

Enquanto a Defesa Civil Municipal segue auxiliando na comunicação de moradores para evacuarem o espaço delimitado, equipes da Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC) também ajudam na retirada de moradores em situação de rua da região para garantir a segurança de todos e seguirão de plantão com equipes de acolhimento no local. Como o Restaurante Popular Centro estará fechado, o serviço será ofertado em outras unidades.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estarão de prontidão. Como o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) possui uma galeria pluvial e redes de água na região, equipes estarão à postos para monitorar a operação. No local, o Gabinete da Causa Animal também trabalhou e seguirá atuando no resgate de animais em situação de risco no terreno da SSP.

Rodoviária e Trensurb

No domingo, a Estação Rodoviária estará fechada e os ônibus vão operar no Terminal Conceição, da Metroplan, entre as avenidas Alberto Bins e Farrapos, embaixo do viaduto. Também serão fechadas as estações Mercado, Rodoviária e São Pedro, do Trensurb. A EPTC vai disponibilizar ônibus para o deslocamento dos passageiros da estação Farrapos até a estação Mercado.

EPTC montou esquema especial de trânsito

Trânsito

Os agentes de fiscalização e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC vão monitorar e orientar a circulação para garantir a segurança viária e minimizar os impactos no trânsito. As informações serão atualizadas, em tempo real, pelo twitter @EPTC_POA. A liberação dos trechos está prevista para às 12h do domingo.

O gerente de Fiscalização de Trânsito da EPTC, Leandro Coelho, reforça alerta para os cidadãos evitarem o deslocamento na região, uma vez que o bloqueio das vias começará no sábado. “Para segurança da população e o bom andamento da operação a EPTC orienta que a população evite o local. A imprensa será credenciada para transmitir as imagens da implosão em local adequado e seguro”, reforça Coelho.

A avenida Castelo Branco, principal ligação da Capital com o interior, vai estar bloqueada nos dois sentidos a partir das 8h, entre a Rodoviária e o vão móvel da ponte do Guaíba. As avenidas Farrapos e Sertório são as principais alternativas de deslocamento.

Os condutores que trafegam a partir do túnel da Conceição, sentido bairro-Centro, que desejarem acessar a Zona Norte, serão direcionados para a av. Mauá, onde poderão fazer o desvio pela rua Cel. Vicente, avenida Júlio de Castilhos, rua da Conceição e seguir pela avenida Farrapos. No entanto, a melhor opção é evitar o túnel ao acessar a rua Garibaldi, a partir da Osvaldo Aranha.

Os motoristas que chegam pela ponte do vão móvel serão direcionados para a avenida Sertório ou para a Freeway (BR-290), sentido Capital-interior, e a BR-448. Os condutores que trafegam pela Freeway em direção à Capital serão direcionados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a avenida João Moreira Maciel e em seguida para a rua Voluntários da Pátria em direção ao Centro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre