Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

O prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2023 terminou. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2023 terminou, e quem não foi incluído no primeiro lote de restituição, cuja consulta já foi liberada pela Receita Federal, pode acompanhar o status de sua declaração. Para isso, basta ir no site da Receita para saber qual é a sua situação.

A declaração de IR pode se encontrar em diferentes estágios de análise: em processamento, em fila, processada, com pendências, em análise, retificada e cancelada.

O que fazer se você caiu na malha fina do Imposto de Renda 2023? A Receita aconselha os contribuintes incluídos na malha fina a conferir o extrato, para verificar a pendência e retificar a declaração.

Como saber se está na malha fina do Imposto de Renda? O extrato pode ser conferido no Centro de Atendimento Virtual (e-CAC) da Receita Federal. Para ter acesso ao site, o contribuinte deve informar ou o certificado digital (caso tenha um), ou o login no Portal Gov.br ou digitar número do CPF/CNPJ, o código de acesso e a senha.

Ao entrar no e-CAC, o contribuinte deve clicar no link “Meu Imposto de Renda”, no lado esquerdo da tela. Em seguida, aparece uma linha do tempo com as últimas declarações entregues. Basta verificar a declaração de 2022 para conferir se o documento caiu na malha fina e o motivo da pendência.

Resolução

Veja abaixo como resolver pendências da malha fina:

– O contribuinte tem três opções para resolver o problema. Uma delas é fazer a correção por uma declaração retificadora, sem multa ou penalidade.

– A declaração será processada e voltará para a fila de restituições, sendo paga no lote residual seguinte.

– Caso o contribuinte seja intimado ou notificado pela Receita Federal, não será mais possível retificar a declaração.

– Nesse caso, pode apresentar, de forma virtual, todos os comprovantes e documentos que atestam os valores declarados e apontados como pendência.

– O Processo Digital para a Malha Fiscal deve ser aberto no site do e-CAC. Basta o contribuinte entrar no espaço “Onde encontro” e consultar o campo “Malha Fiscal – Atendimento”.

– Caso não queira enviar os documentos com antecedência, o contribuinte pode aguardar comunicado da Receita com o detalhamento do que precisa ser apresentado e um prazo de entrega.

Restituição

Veja abaixo como consultar a restituição do Imposto de Renda:

– O contribuinte deve acessar a página da Receita Federal;

– Em seguida, ir em “Meu Imposto de Renda”;

– Depois, escolher a opção “Consultar a Restituição”.

Declarações

A Receita Federal recebeu este ano 41.151.515 declarações referentes do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2023, ano-calendário 2022. O processo transcorreu de maneira tranquila e dentro da normalidade, segundo o governo.

A partir de agora, aqueles que eram obrigados a entregar a declaração, mas não o fizeram dentro do prazo, estarão sujeitos a multas. O valor da multa é de 1% ao mês, calculado sobre o valor do imposto de renda devido, com limite máximo de 20% do valor do imposto de renda. A multa mínima aplicada é de R$ 165,74. As informações são do jornal O Globo e da Receita Federal.

