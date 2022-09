Geral Imprensa britânica repercute viagem de Bolsonaro para velório da rainha

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

Jornais britânicos repercutiram a ida do presidente Jair Bolsonaro, na foto ao lado da primeira-dama Michelle, ao velório, chamando a atenção pelo uso eleitoral da viagem. (Foto: Reprodução/Twitter)

Os jornais britânicos repercutiram a ida do presidente Jair Bolsonaro ao velório da rainha Elizabeth II, chamando a atenção pelo uso eleitoral da viagem do brasileiro. No episódio mais comentado, Bolsonaro usou a sacada da Embaixada do Brasil em Londres, no bairro de Mayfair, para falar com seus apoiadores.

“Bolsonaro é acusado de transformar sua visita ao funeral da rainha em comício político”, foi o título escolhido pelo Independent em sua matéria sobre o presidente brasileiro. Para o jornal, Bolsonaro pretendia tentar convencer os eleitores de sua relevância internacional com a viagem.

Para o The Guardian, Bolsonaro usou a visita para Londres como “palanque eleitoral”. O jornal destacou o discurso do presidente, feito na sacada da Embaixada do Brasil em Londres, em que Bolsonaro mencionou aborto e ideologia de gênero.

A agência de notícias France Press disse que o presidente brasileiro fez um “comício improvisado em uma Londres em luto”. A reportagem da agência chama a atenção ainda pelas críticas feitas a conduta do presidente pelo seu concorrente na disputa eleitoral, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista disse que Bolsonaro fez a viagem “para fazer campanha” e “falar mal dos outros”.

“Bolsonaro rompe luto para marcar pontos políticos”, destacou o The Times. O tradicional jornal inglês chamou a atenção para a visita do presidente Bolsonaro a um posto de gasolina Shell para comentar o preço do combustível, mais caro que no Brasil.

“Bolsonaro é alvo de críticas por discurso de campanha antes do funeral da rainha”, publicou a agência de notícias Reuters. O texto chama a atenção para as críticas feitas pela oposição ao discurso de campanha feito na sacada da embaixada. As informações são do jornal O Globo.

