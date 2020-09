Incêndio atinge área de proteção ambiental do Palácio do Jaburu, em Brasília

Foto: Corpo de Bombeiros do DF/Divulgação

Bombeiros controlaram as chamas que atingiram a vegetação

Um incêndio florestal de grandes proporções atingiu, nesta segunda-feira (28), a área de proteção ambiental do Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República, Hamilton Mourão.