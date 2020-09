Acontece Incorporadora gaúcha Melnick estreia na Bolsa de Valores

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A empresa está presente em dez cidades gaúchas Foto: Divulgação A empresa está presente em dez cidades gaúchas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Melnick, líder no mercado imobiliário no Rio Grande do Sul, estreou na Bolsa de Valores brasileira, com o ticker MELK3, nesta segunda-feira (28), no ano de comemoração do seu cinquentenário, tornando-se a primeira incorporadora da Região Sul com capital aberto no novo mercado.

A janela de IPOs (oferta pública de ações) do terceiro trimestre de 2020 foi marcada pela volatilidade, cancelamentos, e reduções de expectativas. A Melnick foi a primeira incorporadora do País, após o cenário da Covid-19, precificada dentro da faixa desejada. O free float (disponível a mercado) da companhia será de 40,4%, sendo vendido 35,1% de primaria e 5,3% de secundária em uma oferta que movimentou R$ 714 milhões, com demanda superior a quatro vezes a oferta para o mercado.

“Neste momento me surgem dois sentimentos. Primeiro, de realização, décadas de trabalho intenso nos levaram até este momento e ao mesmo tempo uma motivação extrema pelo início de uma nova etapa. Esta realização foi viabilizada através da dedicação de um time de pessoas determinadas, profissionais que superam limites diariamente. Por isso, tenho a tranquilidade de iniciar este novo desafio com os mesmos valores que nos trouxeram até aqui”, declarou Leandro Melnick, presidente do conselho administrativo da empresa.

A empresa volta a usar o nome Melnick e tem como principais acionistas as empresas MPAR (Melnick Participações), da família Melnick, e a incorporadora e construtora Even, de São Paulo, formando um bloco de controle. A operação inicial foi coordenada pelo BTG Pactual, Itaú BBA, XP e Safra.

“É um dia emblemático para a nossa empresa. Impossível não agradecer aos nossos colaboradores, fornecedores, investidores, clientes e a Even, nossos sócios, que junto conosco, tornaram a Melnick a primeira incorporadora do Sul do País a abrir capital”, afirmou Juliano Melnick, CEO da Melnick.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece