Polícia Incêndio atinge casa e mata morador em Alvorada

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A vítima foi um morador, de 47 anos, portador de deficiência mental Foto: Brigada Militar/Divulgação A vítima foi um morador, de 47 anos, portador de deficiência mental. (Brigada Militar/Divulgação) Foto: Brigada Militar/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma pessoa morreu em um incêndio ocorrido no final da noite desta terça-feira (22) em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O caso ocorreu em uma residência na rua Duque de Caxias, no bairro Maringá. A vítima foi um morador, de 47 anos, portador de deficiência mental.

O corpo foi encontrado depois de combatido o fogo entre os escombros durante a operação de rescaldo do efetivo do 8º Batalhão do Bombeiros Militar. Policiais militares do 24º BPM prestaram apoio no local que foi isolado depois para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias.

Populares informaram que a vítima teria gritado por socorro no momento do incêndio, mas os parentes não conseguiram resgatá-lo. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento da Polícia Civil em Alvorada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia