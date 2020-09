Polícia Operação fiscaliza presos, busca foragidos e faz abordagens no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

O objetivo é buscar foragidos, fiscalizar presos que tem o benefício de trabalho externo ou de ficar em casa, além de combater crimes em geral Foto: Polícia Civil/Twitter O objetivo é buscar foragidos, fiscalizar presos que tem o benefício de trabalho externo ou de ficar em casa, além de combater crimes em geral. (Foto: Polícia Civil/Twitter) Foto: Polícia Civil/Twitter

Uma operação das forças de segurança pública ocorre na manhã desta quarta-feira (23) no Vale do Sinos. A ação é da BM (Brigada Militar), Polícia Civil e Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários), com apoio de guardas municipais e de trânsito de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Estância Velha e Campo Bom.

O objetivo é buscar foragidos, fiscalizar presos que tem o benefício de trabalho externo ou de ficar em casa, além de combater crimes em geral. O trabalho ocorrerá ao longo do dia todo. Até 8h30min, quatro foragidos foram recapturados, três em São Leopoldo e um em Novo Hamburgo.

São 200 brigadianos, 100 policiais civis e 20 agentes penitenciários, além dos guardas municipais e de trânsito das quatro cidades em que a operação está ocorrendo. O foco inicial é buscar por foragidos, mas também fiscalizar presos que usam tornozeleiras eletrônicas ou que estão em prisão domiciliar. Um aplicativo criado pela BM há pouco tempo e já com atualizações está sendo usado na região para estas verificações.

As polícias também têm como meta combater alguns tipos de crimes, que vão desde roubo a pedestre a roubo e receptação de veículos e peças de carros. Uma aeronave sobrevoa a região em que os policiais estão agindo. Estão ocorrendo diversas abordagens a pessoas e veículos nas quatro cidades, inclusive com barreiras.

Além da verificação de presos, os agentes estão conferindo pelo menos 30 mandados de prisão em aberto no Vale do Sinos e dos mais variados tipos de crimes.

