Mundo Incêndio atinge depósito de munições na Rússia perto da fronteira ucraniana

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

Local que pegou fogo fica na cidade de Tomonovo, a cerca de 50 quilômetros da fronteira entre os dois países.

Moradores de duas cidades russas foram retirados de suas casas nesta quinta-feira (18) devido a um incêndio em um depósito de munições perto da fronteira com a Ucrânia, informaram autoridades locais. O depósito de munições que pegou fogo fica na cidade de Tomonovo, a cerca de 50 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

Moradores da cidade vizinha, Soloti, também foram retirados de suas casas. Não houve vítimas. O governo regional abriu uma investigação sobre as causas do incidente.

Outros incidentes

Esse incêndio ocorreu dois dias depois de explosões terem sido registradas em uma base militar e em um outro depósito de munições russo, esse na península da Crimeia, uma região da Ucrânia que foi anexada pela Rússia em 2014.

No início de agosto, houve uma explosão de munições que iriam para a força aérea russa perto do aeródromo militar de Saki, na Crimeia (houve um morto e vários feridos).

Dias depois, explosões foram registradas em um depósito de munições da Crimeia, que a Rússia atribuiu a um ato de sabotagem da Ucrânia.

Na noite desta quinta-feira (18), forças russas derrubaram um drone perto do aeroporto de Sebastopol, principal cidade da Crimeia e base da frota de Moscou no Mar Negro, informaram as autoridades locais.

Pouco antes, as tropas do Kremlin ativaram as defesas antiaéreas perto da cidade de Kerch, também na Crimeia, onde fica uma ponte que liga a península ao território russo, informou uma autoridade regional a agências estatais russas.

