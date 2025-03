Rio Grande do Sul Incêndio atinge depósito de pneus em Canoas

Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Equipes do Corpo de Bombeiros utilizaram quatro caminhões para conter o fogo. Foto: CBMRS/Divulgação Equipes do Corpo de Bombeiros utilizaram quatro caminhões para conter o fogo. (Foto: CBMRS/Divulgação) Foto: CBMRS/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de pneus na avenida Guilherme Shell, no bairro Mathias Velho, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na madrugada desta quinta-feira (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou as 5h e foi controlado por volta das 8h.

No andar superior do prédio, reside uma família de cinco pessoas. No momento do incêndio, duas delas estavam dormindo e precisaram de atendimento médico devido à inalação de fumaça. Não há informações sobre feridos.

Equipes do Corpo de Bombeiros utilizaram quatro caminhões para conter o fogo. Brigada Militar também está no local, e o trânsito na região foi bloqueado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/incendio-atinge-deposito-de-pneus-em-canoas/

Incêndio atinge depósito de pneus em Canoas

2025-03-13