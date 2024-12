Rio Grande do Sul Incidência de tuberculose no RS supera em 40% a média nacional

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Estado teve 5.327 novos diagnósticos em um ano. (Foto: Arquivo/Ministério da Saúde)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com 5.327 novos diagnósticos em um ano, a incidência de tuberculose no Rio Grande do Sul é de 46 casos a cada 100 mil habitantes – índice que supera em 40% a média nacional, que é de 32/100.000. “O Estado também tem taxas de cura menores”, acrescenta a coordenadora do Programa de Controle da Tuberculose (Pect) da Secretaria Estadual da Saúde (SES), Carla Jarczewski.

Cerca de 10,6 milhões de pessoas adoecem de tuberculose em todo o mundo, a cada ano. Mais de 10% desses casos têm desfecho fatal, sobretudo nos países em desenvolvimento. Esse cenário tem motivado as autoridades estaduais e municipais gaúchas a apostarem na qualificação de profissionais de saúde para iniciativas de prevenção e tratamento da doença.

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) promoveu nesta semana um curso sobre manejo da tuberculose em adultos. Realizada em parceria com o governo federal, a iniciativa demandou dois dias de atividades no Hospital Sanatório Partenon, Zona Leste de Porto Alegre.

Participaram quase 90 médicos, enfermeiros e farmacêuticos que atuam no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e que integram as Coordenadorias Regionais do setor no Rio Grande do Sul. Servidores do sistema prisional também se engajaram à capacitação.

Na pauta de uma série de palestras, aspectos como prevenção primária e secundária à doença e os processos de notificação, investigação, acompanhamento e encerramento de casos. O conteúdo teve por base contribuições da doutora em infectologia e medicina tropical Liliana Vega, do coordenador regional de tuberculose do Paraná, Francisco Beraldi, e da enfermeira e professora da Universidade Estadual de Maringá (PR) Gabriela Magnabosco.

A ação se integra ao plano brasileiro de eliminar a doença como problema de saúde pública até 2030 – meta em conformidade com a Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização Mundial de Saúde (OMS).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/incidencia-de-tuberculose-no-rs-supera-em-40-a-media-nacional/

Incidência de tuberculose no RS supera em 40% a média nacional

2024-12-04