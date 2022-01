Esporte Indicado ao The Best, Lewandowski é eleito atleta do ano na Polônia pela terceira vez

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2022

Lewandowski conquista o Przeglad Sportowy pelo segundo ano consecutivo. (Foto: Reprodução)

O atacante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique foi eleito o atleta do ano de 2021 pela revista esportiva polonesa Przeglad Sportowy. Esta é a terceira vez que o jogador conquista a premiação, a qual levou para casa também nos anos de 2015 e 2020. A estatueta foi recebida pelo atacante polonês um dia após o jogador de 33 anos também ser nomeado como um dos três finalistas ao prêmio The Best de 2021, da Fifa.

Lewandowski disputou o prêmio PS, como é conhecido, com Anita Wlodarczyk, que ganhou o ouro olímpico no lançamento de martelo nas Olimpíadas de Tóquio no último ano e ficou em segundo lugar no prêmio. Anita também é tetracampeã mundial e recordista mundial na modalidade.

Lewandowski conquista o Przeglad Sportowy pelo segundo ano consecutivo. Após atingir marcas impressionantes no ano de 2020, o atacante conseguiu superar ainda mais seus próprios feitos em 2021, tendo sido o maior artilheiro em jogos oficiais no último ano. O artilheiro também quebrou o recorde de gols de Gerd Muller como maior artilheiro em uma temporada do Campeonato Alemão, com 41 gols marcados.

Pelo Bayern de Munique em 2021, Lewandowski conquistou o Mundial de Clubes, o Campeonato Alemão e a Supercopa da Alemanha. Ao todo, o atacante marcou 56 gols e deu 11 assistências em 50 jogos no ano. Pela seleção da Polônia, foram oito gols e duas assistências em nove partidas pela Euro, Liga das Nações e Eliminatórias para a Copa.

O polonês também esteve entre os três finalistas do prêmio Bola de Ouro, que acabou ficando com o argentino Lionel Messi. Lewandowski ainda possui a chance de conquistar mais um reconhecimento exclusivo entre futebolistas pelo ano de 2021, o The Best da FIFA. A cerimônia acontece no próximo dia 17 de janeiro e Lewandowski disputará o prêmio com Messi e o egípcio Salah. Vale lembrar que o polonês é o atual vencedor do prêmio, por ter superado Messi e Cristiano Ronaldo no ano de 2020.

Crítica – Principal jogador da seleção polonesa, o atacante Robert Lewandowski voltou a criticar o técnico português Paulo Sousa, que deixou a Polônia para acertar com o Flamengo. A saída do treinador num período decisivo por uma vaga na Copa do Mundo do Catar, deixou todos os poloneses desapontados e isso não foi diferente com Lewandowski.

Em entrevista ao canal de streaming Viaplay, o atacante novamente garantiu ter ficado surpreso com a escolha de Paulo Sousa. Além disso, Lewandowski contou como soube da saída do treinador e garantiu nem ter conversado com o português sobre o assunto.

“Para mim foi um choque, fiquei incrédulo e desapontado. Pensei se era realmente verdade. Não sabia de nada, não fui avisado e não nos falamos. Eu só soube quando cheguei a Dubai e recebi diversas mensagens de familiares e amigos. Pensei que eram apenas rumores da imprensa, mas realmente aconteceu”,explicou Lewandowski, dizendo que não chegou a ligar para Paulo Sousa.

