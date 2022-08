Expointer Indicadores do agronegócio gaúcho serão divulgados em fórum na Expointer

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2022

Os novos números estão relacionados principalmente à expansão tecnológica em curso no setor. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

As perspectivas e os principais números do agronegócio no estado serão divulgados no Fórum Agro Inovação, Presente e Futuro, promovido pela Rede Pampa em parceria com o Banrisul. O evento ocorre no dia 1º de setembro, às 14h30, na Casa da Rede Pampa na Expointer 2022.

Muitos desses indicadores estão relacionados à expansão tecnológica em curso no setor, aponta Rodrigo Feix, economista e pesquisador do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). “A introdução de tecnologias para a agricultura digital é extremamente importante tanto para a eficiência operacional dos produtores quanto para a eficiência gerencial, porque permitem uma maior precisão na avaliação do que acontece no campo e no planejamento dos agricultores”, afirmou.

O Fórum será transmitido ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM) e retransmitido nas geradoras e retransmissoras no dia 11 de setembro. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site.

