Expointer Cuidados na preparação para a Expointer são importantes para garantir o bem-estar animal

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Especialistas recomendam adaptações para garantir o bem-estar animal durante os dias de Expointer. Foto: Fagner Almeida/ ABCCC Divulgação Foto: Fagner Almeida/ ABCCC Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Seja no período que antecede à Expointer ou ao longo dos nove dias de feira, as propriedades criadoras de animais precisam passar por uma série de adaptações para garantir o bem-estar das espécies que irão participar das competições ou que estarão expostas. Alimentação reforçada, treinos e simulações fazem parte da rotina para acostumar os rebanhos ao novo ambiente.

“Existem os animais de argola que nascem praticamente dentro do galpão, sendo cuidados desde pequenos. E tem os rústicos, esses são criados a campo. Para um animal chegar na Expointer, o caminho é longo e muito se trabalha até lá. Alimentação balanceada, treinamentos com buçal, banhos, casqueamentos, manejo sanitário impecável”, explica João Pereira Júnior, presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do Rio Grande do Sul (Simvetrs).

Os especialistas recomendam que uma adaptação prévia seja feita para garantir o bem-estar animal. Considerando o novo de ambiente que estarão inseridos e o fluxo intenso de pessoas que passam pelos arredores, é recomendado que as espécies sejam introduzidas à mudanças. “Quando se aproxima da feira, começa a adaptação da água e do barulho, utilizando água clorada ou saborizante e música alta”, comenta Júnior.

Nas propriedades, os animais bebem água sem incorporação de químicos. Dessa forma, eles podem estranhar a água fornecida no parque, já que nesta consta cloro. Por isso, é recomendado que a água clorada seja introduzida gradativamente ou que uma saborização seja efetuada nos dias de Expointer. Em relação aos sons, o evento é inserido em um ambiente barulhento. Nesse sentido, o Simvetrs recomeda que sons altos sejam incluídos na rotina dos animais, com a execução de música durante o manejo, para que não ocorra o desconforto ao longo da feira.

Além destes aspectos, o presidente do Simvetrs destaca outros cuidados essenciais para o bem-estar dos animais: “programação com a alimentação para que não haja mudança brusca e a capacidade de dar conforto térmico são bastante importante para diminuir o estresse na feira”, pontua Júnior.

Durante os dias de exposição, os proprietários devem estar atentos ao comportamento e à saúde animal. “Sempre atento as funções vitais, se o animal está comendo e bebendo água, se está urinando e excretando, se a respiração está normal, esses são sinais básicos para saber se o animal está bem. Caso não esteja, exite plantão veterinário no parque, e eles deverão ser acionados”, afirma o médico-veterinário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer