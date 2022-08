Economia Índice que mede a inflação oficial do Brasil registra a menor taxa desde 1980

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2022

Apesar da queda em julho, no ano o IPCA acumula alta de 4,77% Foto: Agência Brasil Apesar da queda em julho, no ano o IPCA acumula alta de 4,77%. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do País, ficou em -0,68% em julho. Essa foi a menor taxa registrada desde o início da série histórica do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), iniciada em janeiro de 1980.

Em junho, o índice variou 0,67%. Apesar da queda, no ano o IPCA acumula alta de 4,77% e, nos últimos 12 meses, de 10,07%, abaixo dos 11,89% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em julho de 2021, a inflação havia chegado a 0,96%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, dois apresentaram deflação em julho, enquanto os outros sete tiveram alta de preços. O resultado do mês foi influenciado principalmente pelo grupo transportes, que teve a queda mais intensa (-4,51%) e contribuiu com o maior impacto negativo (-1 ponto percentual) no índice. A baixa no grupo se deve principalmente à redução nos preços dos combustíveis (-14,15%). O valor da gasolina caiu 15,48%, e o do etanol recuou 11,38%.

Além disso, houve recuo nos preços do grupo habitação (-1,05%), com impacto de -0,16 ponto percentual. A maior variação positiva, por sua vez, veio de alimentação e bebidas (1,30%), que acelerou em relação a junho (0,80%), contribuindo com 0,28 ponto percentual.

Vestuário (0,58%) e saúde e cuidados pessoais (0,49%) seguiram movimento inverso, desacelerando em relação ao mês anterior, quando registraram 1,67% e 1,24%, respectivamente.

Os demais grupos ficaram entre os índices de 0,06%, de educação, e de 1,13%, de despesas pessoais.

