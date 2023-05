Geral Indígenas de ex-colônias britânicas querem pedido de desculpas do rei Charles por “legado de genocídio”

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2023

Nesta semana, o rei Charles III se reuniu com líderes indígenas, entre outras autoridades. (Foto: Divulgação)

Líderes indígenas de ex-colônias britânicas exigiram nesta quinta-feira (4) que o rei Charles III apresente um pedido de desculpas por “séculos de racismo” e o “legado de genocídio”, crimes que atribuem à Coroa.

Em uma carta divulgada dois dias antes da coroação do novo monarca, representantes indígenas de 12 países da Commonwealth também pediram indenizações financeiras e a devolução dos tesouros culturais roubados.

O texto é assinado por líderes da Austrália, cuja população indígena foi massacrada e expulsa de suas terras por colonos britânicos, e de vários países do Caribe que foram atacados para a busca de escravizados.

O grupo afirma que está unido para ajudar sua população a “recuperar-se de séculos de racismo, opressão, colonialismo e escravidão”.

Nos últimos anos, Charles III tentou estabelecer uma aproximação dos líderes indígenas, diante dos apelos à responsabilização da monarquia por suas ligações com o comércio de escravizados e o legado de violência do Império Britânico.

Pedido formal

Embora Charles III já tenha admitido que a Coroa deve “reconhecer os erros” do passado, a carta pede ao novo rei um passo a mais, com um pedido formal de desculpas.

A ex-atleta olímpica Nova Peris, a primeira mulher aborígene eleita para o Parlamento Federal da Austrália, é uma das signatárias. Crítica dos vínculos da Austrália com a família real, ela disse que chegou o momento de “reconhecer as consequências terríveis e duradouras” da colonização e o “legado de genocídio” sentido por muitas populações indígenas.

A carta pede a Charles III o início de discussões para indenizar as populações indígenas, que sofreram o saque de seus tesouros e a destruição de sua cultura.

O texto também é assinado por representantes do Canadá, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné.

Lula na Inglaterra

Em outra frente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou na noite desta quinta-feira (4) para a Inglaterra para participar da coroação do rei Charles III, em Londres, que será realizada no sábado (6). A previsão é de que o presidente desembarque na capital do Reino Unido, na manhã desta sexta-feira (5).

Ainda nesta sexta, o presidente brasileiro terá uma reunião com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak. Segundo o governo federal, os dois falarão sobre comércio entre os países, cooperação tecnológica e questão ambiental. Não há previsão de assinatura de novos acordos bilaterais neste momento.

Em Londres, Lula também participará de uma recepção oferecida pela família real britânica no Palácio de Buckingham, residência oficial do monarca, na noite desta sexta. As informações são da RFI e do portal de notícias G1.

