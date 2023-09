Rio Grande do Sul Indústria de Lagoa Vermelha doa mais de dez mil barrinhas de cereais para voluntários que estão trabalhando nas cidades atingidas pelas enchentes no Estado

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2023

As barras de cereal atendem à demanda de uma alimentação rápida, funcional e com valor nutritivo. Foto: Jéssica Moraes/Ascom SJCDH As barras de cereal atendem à demanda de uma alimentação rápida, funcional e com valor nutritivo. (Foto: Jéssica Moraes/Ascom SJCDH) Foto: Jéssica Moraes/Ascom SJCDH

A Naturale, de Lagoa Vermelha, indústria especialista na fabricação de alimentos que tem como matéria prima a aveia, mobilizou uma operação de doações para ajudar as comunidades atingidas pelas recentes enchentes no Rio Grande do Sul.

Foram encaminhados ao município de Encantado no sábado (9) mais de 10 mil unidades de barrinhas de cereal. O caminhão com os produtos foi entregue aos cuidados da Secretaria Estadual da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. Nessa segunda-feira (11) o material foi direcionado aos profissionais, voluntários e à comunidade, que está trabalhando na reconstrução das cidades atingidas pela enchente.

As barras de cereal atendem à demanda de uma alimentação rápida, funcional e com valor nutritivo.

“Essas barrinhas foram direcionadas principalmente aos profissionais que estão na linha de frente, trabalhando arduamente, para restaurar as áreas atingidas. Bombeiros, policiais, agentes da defesa civil, voluntários e pessoas da comunidade, que têm desempenhado um papel fundamental na assistência às vítimas. Essa é a hora de nos unirmos e mostrarmos nossa solidariedade”, enfatizou o diretor comercial da empresa, Cristiano Dolzan.

A Naturale ainda viabilizou outros dois caminhões de donativos, com cestas básicas, itens de higiene e limpeza, que foram adquiridos pela própria indústria na última semana. Além disto, a empresa cedeu espaço em seus caminhões às doações da comunidade de Lagoa Vermelha, fazendo assim, uma logística de entrega de transporte. Essas duas remessas foram direcionadas ao município de Muçum.

2023-09-11