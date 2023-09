Esporte Após escândalo das apostas, Fifa expulsa três jogadores brasileiros do futebol

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ygor Catatau, ex-Sampaio Corrêa, é um dos punidos pela Fifa. Foto: Ronald Felipe/Sampaio Corrêa Ygor Catatau, ex-Sampaio Corrêa, é um dos punidos pela Fifa. (Foto: Ronald Felipe/Sampaio Corrêa) Foto: Ronald Felipe/Sampaio Corrêa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fifa, entidade máxima do futebol, decidiu por banir do esporte os jogadores brasileiros Ygor Catatau, Gabriel Tota e Matheus Phillipe envolvidos nos casos de manipulação de resultados.

As mesmas punições foram impostas, em nível nacional, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a pelo menos 11 atletas envolvidos, incluindo os três banidos. A condenação se deve no âmbito da Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás. Os envolvidos não poderão mais jogar futebol.

Além do trio, as punições também foram aplicadas a Jonathan Doin e Onitsali Moraes, que foram afastados por 720 dias; André Luiz Guimarães Siqueira Junior, Paulo Sérgio Marques Corrêa e Mateus da Silva Duarte, afastados por 600 dias; Eduardo Bauermann, Fernando José da Cunha Neto, e Kevin Lomónaco, os quais foram suspensos por 360 dias. De acordo com o jornal O Globo, as punições começam a contar a partir do dia em que os jogadores foram condenados pelo STJD.

Segundo informações da Fifa, “como o resultado da colaboração exemplar com Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e em conformidade com o artigo 70 do Código Disciplinar da Fifa, o presidente da Comissão Disciplinar da Fifa decidiu ampliar a âmbito mundial as ditas sanções”.

No momento em que o STJD aplicou as punições aos jogadores envolvidos no escândalo das apostas, eles ampliaram o efeito para âmbito internacional. Entretanto como foi a partir de um tribunal brasileiro, ligado à CBF, outras confederações poderiam acatar ou não a decisão.

Os atletas têm uma chance de recorrer da decisão da FIFA. Os envolvidos podem acionar o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS, em inglês), mas o caso é considerado firme e é remota a chance de reverter a decisão da Fifa e STJD.

Por outro lado, não foi o que aconteceu em outras confederações, por exemplo. Eduardo Bauermann, ex-Santos, fechou com time turco. O contrato do zagueiro foi rescindido nesta segunda (11) pouco antes desta decisão da Fifa; Dadá Belmonte, que foi proibido de atuar no Brasil, foi emprestado a um time da Ucrânia, por exemplo, mas não foi atingido pela decisão da Fifa.

Para que as decisões tenham validade, a Confederação Brasileira de Futebol acionou a Fifa o pedido do STJD, e após uma análise, ele foi aceito e seu âmbito estendido a todas confederações do mundo.

Jogadores citados pela Fifa e suas respectivas punições

– Ygor Catatau (banido)

– Paulo Sérgio (600 dias)

– Gabriel Tota (banido)

– Paulo Miranda (720 dias)

– Fernando Neto (380 dias)

– Eduardo Bauermann (360 dias)

– Matheus Gomes (banido)

– Mateusinho (600 dias)

– André Queixo (600 dias)

– Moraes (720 dias)

– Kevin Lomónaco (380 dias)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/apos-escandalo-das-apostas-fifa-expulsa-tres-jogadores-brasileiros-do-futebol/

Após escândalo das apostas, Fifa expulsa três jogadores brasileiros do futebol

2023-09-11