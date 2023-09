Política Lula e Janja querem que a nova aeronave da presidência da República tenha cama de casal e banheiro com chuveiro

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A versão mais barata do novo modelo desejado pelo petista pode custar em torno de US$ 80 milhões, correspondente a quase R$ 400 milhões pela cotação atual. Foto: Reprodução/Agência Brasil/Ricardo Stuckert A versão mais barata do novo modelo desejado pelo petista pode custar em torno de US$ 80 milhões, correspondente a quase R$ 400 milhões pela cotação atual. (Foto: Reprodução/Agência Brasil/Ricardo Stuckert) Foto: Reprodução/Agência Brasil/Ricardo Stuckert

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja da Silva querem substituir a atual aeronave oficial por uma opção mais espaçosa e confortável. Com sala de reunião, o casal quer que a nova aeronave tenha cama de casal e banheiro com chuveiro, escritório pessoal e suíte para casal. A versão mais barata do novo modelo desejado pelo petista pode custar em torno de US$ 80 milhões, correspondente a quase R$ 400 milhões pela cotação atual. As informações são da coluna de Marcelo Godoy, do Estadão.

A Força Aérea Brasileira (FAB) realizou o estudo sobre a aeronave Airbus A330-200, que deve substituir o modelo Airbus A319-ACJ, o atual “Aerolula”. Os documentos foram entregues ao Palácio do Planalto por meio do Ministério da Defesa. Apesar da preferência do presidente, a decisão final pela aquisição ainda não foi tomada.

A atual nave foi comprada em 2004 por US$ 56,7 milhões – com correção da inflação, cerca de US$ 91,7 milhões, que é equivalente a R$ 452 milhões. Com uma configuração comercial, conta com 12 assentos semi-leito e 114 da classe econômica. O A-319 presidencial pertence ao Grupo de Transporte Especial (GTE), com sede em Brasília, e é usado para as viagens de longa distância. O Grupo também conta com dois EMB-190, para as rotas regionais, e ainda jatos menores E-135 e E-145, todos fabricados pela Embraer.

Já o provável novo ‘Aerolula’, segundo reportagem do Estadão, que teve acesso aos documentos da FAB, deve contar com cerca de uma centena de poltronas semi-leito.

Para atender ao anseios de Lula e Janja, a FAB encontrou um Airbus usado registrado em nome de uma empresa de leasing com sede na Suíça. Por razões de confidencialidade, o antigo dono não é revelado, mas os especialistas da área dizem acreditar que seria um dirigente árabe.

Crítica da oposição

A oposição vê na exigência de Lula e da primeira-dama Janja desperdício de dinheiro público. A possível troca da aeronave de Lula tem sido criticada pela oposição do presidente petista e também por bolsonaristas.

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por exemplo, publicou nas redes sociais: “Aerolula de centena$ de milhoe$ de reai$ pro pai dos pobres. E passagem cara pra você!”, em alusão às promessas do atual governo de redução de preços nas viagens de avião para a população.

“Considerando as dificuldades porque passam nosso país, a aquisição de uma nova aeronave presidencial é pura irresponsabilidade, um verdadeiro absurdo que não pode prosperar”, afirmou ao Estadão o deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS), presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-e-janja-querem-que-a-nova-aeronave-da-presidencia-da-republica-tenha-cama-de-casal-e-banheiro-com-chuveiro/

Lula e Janja querem que a nova aeronave da presidência da República tenha cama de casal e banheiro com chuveiro

2023-09-11