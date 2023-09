Mundo Brasileiro que fugiu de prisão nos Estados Unidos é incluído na lista da Interpol

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Danilo Cavalcante fugiu da cadeia nos Estados Unidos em 31 de agosto. Foto: Divulgação Danilo Cavalcante fugiu da cadeia nos Estados Unidos em 31 de agosto. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) incluiu em sua lista vermelha o brasileiro Danilo Cavalcante, que fugiu da cadeia nos Estados Unidos em 31 de agosto.

A fuga de Cavalcante ocorreu cerca de duas semanas depois de ele ter sido condenado por homicídio pelo assassinato de sua ex-namorada, Deborah Brandão, de 33 anos, em 2021, no condado de Chester.

As autoridades disseram que ele esfaqueou Brandão 38 vezes na frente de seus dois filhos, que agora estão sob os cuidados de sua irmã.

“Ele a esfaqueou fatalmente 38 vezes, em plena luz do dia, na frente de seus filhos de 4 e 7 anos. Depois, escapou e foi ajudado por familiares e amigos. A Polícia do Estado da Virgínia conseguiu prendê-lo mais tarde, no mesmo dia. Os detetives do condado de Chester conseguiram rastreá-lo e recuperaram a arma do crime”, explicou a promotora Deb Ryan para a rede de televisão CBS.

Cavalcante também é procurado por um caso de homicídio de 2017 no Brasil, disse um funcionário do US Marshals Service. Danilo é réu em um caso de homicídio em que um homem, Valter Júnior Moreira dos Reis, foi morto a tiros em uma praça em Figueirópolis.

A operação envolve mais de 400 policiais de diferentes esferas de governo, helicópteros e drones. Durante uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (11), perguntaram ao porta-voz da polícia se há alguém do governo brasileiro participando das buscas por Danilo.

O porta-voz George Bivens, coronel da polícia do estado, respondeu o seguinte: “Não temos nenhuma pessoa do governo brasileiro aqui, os promotores já conseguiram obter as informações que precisávamos sobre a vida dele (de Danilo) e pudemos usar essa informação”.

As autoridades do estado da Pensilvânia aumentaram para US$ 25 mil (cerca de R$ 123 mil) o prêmio a quem der informações sobre o paradeiro do brasileiro fugitivo Danilo Cavalcante. O valor foi anunciado nesta segunda. Inicialmente, o valor era de US$ 10 mil.

Os agentes dizem acreditar que o fugitivo ainda está no estado da Pensilvânia e que, em ambientes urbanos, a forma de procurar um fugitivo é diferente. Eles se referem a essa nova fase como “jogo longo”, e afirmam que têm mais experiência nesse tipo de caçada humana do que em uma busca em região de vegetação densa.

O brasileiro é considerado um homem extremamente perigoso. Segundo a polícia, ele fala português e espanhol e um pouco de inglês. Danilo é descrito pelas autoridades americanas como um homem de pele clara, 1,70 m de altura e menos de 55 kg. Seus cabelos são pretos, encaracolados, e os olhos são castanhos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/brasileiro-que-fugiu-de-prisao-nos-estados-unidos-e-incluido-na-lista-da-interpol/

Brasileiro que fugiu de prisão nos Estados Unidos é incluído na lista da Interpol

2023-09-11