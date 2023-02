Saúde Infecção urinária: urologista alerta sobre os riscos da doença no verão

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

A condição pode acometer homens e mulheres, sendo para o sexo feminino ainda mais comum, devido a características anatômicas. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Durante o verão, há um aumento de muitas doenças, entre elas urológicas, principalmente as infecções no trato urinário. A transpiração devido às temperaturas elevadas e casos leves de desidratação são bem comuns, o que leva a diminuição da ida ao banheiro. Essa condição pode acometer homens e mulheres, sendo para o sexo feminino ainda mais comum, devido a características anatômicas, como a uretra mais curta em relação a do sexo masculino, o que facilita a infecção por bactérias na bexiga.

De acordo com o médico urologista Alexandre Goularte, os cuidados com a saúde no verão devem ser reforçados para não acarretar problemas. “Tendo menos água no corpo, filtramos e produzimos menos urina e, por ter menos produção de urina, a bactéria fica mais tempo no corpo e acaba tendo uma proliferação maior. Por isso, é muito mais comum adquirir uma infecção urinária no verão do que no inverno. Por este motivo, devemos tomar água, quanto mais melhor, não esperando ter sede para consumir”, conclui.

Sobre a prevenção da doença, além da hidratação, Dr. Goularte reforça algumas medidas, principalmente para as mulheres. “De forma geral, ter uma alimentação balanceada, com baixa ingestão de sal, é fundamental para evitar infecções. E, claro, principalmente no verão, não compartilhar roupa íntima e cuidar para não andar com a roupa molhada o dia inteiro”, reforça o especialista.

Geralmente a infecção urinária é causada pela bactéria Escherichia coli, presente no intestino e importante para a digestão. No trato urinário, porém, essa bactéria pode infectar a uretra (uretrite), a bexiga (cistite), os rins (pielonefrite) e, especialmente nos homens, pode infectar a próstata (prostatite). Uma doença que também aumenta os riscos de infecções urinárias é a diabetes desordenada, além do crescimento da próstata e consequente retenção de urina na bexiga, em homens com mais de 50 anos.

Entre os sintomas da infecção urinária estão a necessidade urgente de urinar com escassa eliminação de urina, ardor, dores na bexiga, nas costas e no baixo ventre, além de febre. Toda a infecção demanda cuidado e a necessidade de orientação médica ao menor sinal de incômodo.

“A infecção urinária apresenta febre em casos mais avançados e nos casos mais comuns, que é a infecção na bexiga, o paciente vai sentir ardência na hora de urinar, podendo urinar mais do que o normal, além de ter dor na bexiga. O cheiro e a coloração da urina podem mudar e é preciso ficar mais atento. Entre os homens, os sintomas são diferentes, podem causar ardência na hora de urinar, além de dor na região da próstata. O homem quando tem um grau de infecção mais sério precisa procurar um especialista”, alerta o urologista.

Infecção urinária: urologista alerta sobre os riscos da doença no verão