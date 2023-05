Notícias Influência da primeira-dama sobre o presidente Lula é tanta que no Congresso se referem a ela como “presidenta Janja”

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2023

Segundo pesquisa, 65% dos brasileiros apoia e reconhece a importância do papel desempenhado por Janja ao lado de Lula. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

A influência da primeira-dama sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é tanta que políticos da base e da oposição só se referem a ela como “presidenta Janja”. Entre os inúmeros causos contados sobre ela nas rodas políticas, em Brasília, o mais recente diz que Janja aconselhou um ministro a não levar problemas para o presidente. Ela teria ouvido em silêncio o relato de um ministro a Lula sobre a crise na articulação política do governo no Legislativo. Encerrada a reunião, a primeira-dama acompanhou o ministro até a porta. O recado veio na despedida ao pé do ouvido: Não traga mais esse tipo de problema ao presidente. A história corre de boca em boca na Câmara e no Senado.

A conclusão de caciques políticos que espalham a história é que um ministro que recebe um recado desses não tem outra saída a não ser atender. E, assim, na visão deles, Lula fica cada vez mais blindado e desinformado. Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que “o relato não é real, não procede”. “Não há nenhuma interferência no que ministros relatam ou não ao presidente”, diz o texto enviado pela assessoria.

De acordo com uma pesquisa inédita da Paraná Pesquisas, 65% dos brasileiros apoia e reconhece a importância do papel desempenhado por Janja ao lado do líder petista. Os dados dessa pesquisa exclusiva, realizada entre os dias 16 e 21 de maio de 2023 em todo o País, revelam que apenas 35% dos entrevistados discordam do protagonismo de Janja nas viagens e reuniões políticas ao lado do presidente Lula. Esses números evidenciam a aprovação expressiva da população sobre o papel político desempenhado pela primeira-dama.

Os números revelados pela Paraná Pesquisas, com uma margem de erro de 2,2 pontos para mais ou para menos, fornecem uma base sólida para compreender o respaldo popular à atuação política de Janja Lula da Silva.

Com base nesses dados e informações complementares disponíveis no Blog do Esmael, é possível afirmar que a pesquisa confirma a sintonia entre a primeira-dama e o presidente, além de reforçar a importância do papel desempenhado por Janja nas decisões políticas do governo Lula.

Portanto, diante desse cenário de apoio expressivo por parte dos brasileiros, a pesquisa inédita da Paraná Pesquisas comprova que a presença ativa de Janja Lula da Silva nas viagens e reuniões políticas ao lado do Presidente Lula é amplamente aceita e valorizada pela população.

