Geral Influenciador de Santa Catarina e seu cachorro estavam a dois dias do destino de viagem quando morreram em acidente nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2022

Jesse Koz, de 29 anos, e o cachorro Shurastey durante viagem ao Ushuaia. (Foto: Reprodução)

Jesse Koz, de 29 anos, e o cachorro Shurastey estavam a dois dias do destino final, o Alasca, quando morreram em um acidente em Oregon, nos Estados Unidos. A dupla era conhecida por viajar o mundo dentro de um fusca 1978, com placas de Balneário Camboriú (SC). As expectativas do influenciador digital para o resto do itinerário foram publicadas por ele em uma rede social.

No sábado (21), Jesse contou aos seguidores que estava na cidade de Grants Pass, se preparando para entrar no Canadá e partir rumo ao Alasca. A cidade fica a cerca de 41 horas do destino final. “Agora deixa eu preparar meu café da manhã, desarmar a barraca pra gente poder seguir viagem!”, escreveu.

A viagem fazia parte de um projeto, chamado “Shurastey or Shuraigow?”, uma adaptação inspirada na música “Should I Stay or Should I Go” (traduzido do inglês Devo Ficar ou Devo Ir), sucesso da banda The Clash. No Instagram, quase 500 mil pessoas acompanhavam as aventuras diárias do trio Jesse, Dodongo, como era chamado o fusca, e Shurastey.

Desde 2017 viajando, Koz já tinha visitado 16 países. O objetivo era chegar ao Alasca. De acordo com Felipe Pires, amigo do brasileiro desde 2012, faltava 3700 quilômetros para que a dupla chegasse ao Alasca. “Dois dias se fosse direto, mas em viagem era de 7 a 9 dias”, afirmou.

O influencer percorria as Américas na companhia do Shurastey, um golden retriever de 6 anos, que era uma celebridade na internet. Koz publicava fotos na conta do cachorro mostrando as viagens que já tinha feito, entre elas: Bolívia, Uruguai, Chile, Peru, Colômbia, EUA e outros países.

Sobre o acidente

De acordo com informações da imprensa local, o fusca de Jesse teria tentado desviar de um engarrafamento, perdeu o controle do veículo e foi para a outra pista, batendo em um Ford Escape que vinha na direção contrária.

A Polícia do Oregon, nos Estados Unidos, informou que investiga o acidente. Em nota, a autoridade norte-americana disse que o motorista do outro veículo, um Ford Escape, ficou ferido e foi levado ao hospital. Uma criança de 2 anos não se feriu e outro cachorro que estava no carro fugiu do local após a batida. Não foi informado se o cão teve ferimentos e ele não havia sido encontrado até esta quarta-feira.

O casal Diego Strutz e Roana Petri Celeste acompanhava, em outro veículo, Jesse e Shurastey no trecho final da jornada. De acordo com Roana, o influenciador não conseguiu frear a tempo quando um carro parou na rodovia para fazer uma conversão à esquerda.

“Perdeu o controle do fusca e bateu de frente com o carro que vinha no outro lado”, descreveu ela.

Segundo Pires, o corpo de Shurastey será cremado nos Estados Unidos. As cinzas do animal serão enviadas para Balneário Camboriú junto com o corpo do influenciador. O procedimento será pago com recursos de uma vaquinha online. As informações são do portal de notícias G1.

