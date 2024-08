Expointer Ingressos para Expointer 2024 estão à venda pela internet

A feira ocorre de 24 de agosto a 1º de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Estão à venda os ingressos para a 47ª Expointer. Durante a compra, o visitante deve efetuar login na plataforma Eleven Tickets (https://expointer.eleventickets.com/) e informar o nome completo e CPF da pessoa que utilizará cada ingresso. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, boleto bancário ou pix. Além da compra de ingressos antecipados pela internet, é possível adquirir as entradas diretamente no local, nas bilheterias físicas. A feira ocorre de 24 de agosto a 1º de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Preços

Os ingressos custam R$ 18 para pedestre, com meia-entrada (R$ 9) para idosos acima de 60 anos, estudantes munidos de carteira oficial e pessoas com deficiência. Crianças de até seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagam. O estacionamento de veículos custa R$ 46 (não inclui a entrada do motorista, nem dos demais passageiros).

Horário da feira

Em todos os dias do evento, o horário de entrada será de 8h às 20h30. Para os expositores de animais e imprensa, não há restrição de horário.

Portões de entrada

Público pedestre: portões 2, 6 e 13

Excursões: portão 9 (estudantes e agricultores de segunda a sexta-feira)

Veículos de autoridades e imprensa: portão 4

Veículos de visitantes e pedestres: portão 14 e 15

Veículos de expositores de máquinas e implementos agrícolas: portão 16

Veículos de expositores de animais e cadeirantes: portões 5

Veículos de expositores: portão 10

Veículos de expositores da agricultura familiar: portão 1

Veículos de expositores ABCCC: portão 17

