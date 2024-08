Rio Grande do Sul Corpo de Bombeiros Militar forma 96 soldados em Porto Alegre

Turmas são compostas por 80 homens e 16 mulheres. Foto: Gabriel Centeno/Ascom SSP

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) formou mais uma turma de soldados nessa sexta-feira (16) em Porto Alegre. A cerimônia marcou a conclusão do Curso Básico de Formação Bombeiro Militar (CBFBM) 2023-2024 de 96 profissionais que aptos a desempenhar atividades de prevenção e socorro.

As três turmas são compostas por 80 homens e 16 mulheres, incluindo um soldado do Estado de Goiás e uma bombeira de Santa Catarina. Agora formados, os militares seguem para trabalhar em diversas regiões do RS.

Coordenado pela Academia de Bombeiro Militar, o curso iniciou-se em agosto de 2023 com três turmas em Bento Gonçalves, Cachoeirinha e Porto Alegre. Foram 1.545 horas-aula, nas quais foram abordadas disciplinas como técnicas de combate a incêndios; buscas aquáticas, terrestres e aéreas; e prevenção de incêndios.

“Nossos bombeiros passaram por grandes desafios diante dos eventos meteorológicos no Estado, e foram verdadeiros heróis socorrendo vítimas e seguindo firmes em sua missão de salvar vidas e proteger as pessoas”, ressaltou o vice-governador Gabriel Souza.

O secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, reforçou a credibilidade dos militares que formam o efetivo do CBMRS, que esteve na linha de frente das recentes enchentes. “O profissional do Corpo de Bombeiros teve participação fundamental em mais de 80 mil salvamentos em maio deste ano, na maior calamidade da história do Rio Grande do Sul”, frisou.

Na conclusão de seu discurso, o comandante-geral do CBMRS, coronel Eduardo Estevâm Rodrigues, saudou os militares recém-formados e os lembrou da importância da missão dos bombeiros. “Desejo aos novos soldados muito sucesso em suas vidas, e que se recordem de nosso lema de salvar, salvar, sempre salvar”, disse.

