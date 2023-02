Rio Grande do Sul Ingressos para o 33º Festival de Balonismo de Torres já estão à venda

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2023

Evento ocorre de 27 de abril e 1º de maio. (Foto: Divulgação)

Já está aberta a venda de ingressos para o 33º Festival Internacional de Balonismo, que ocorrerá entre os dias 27 de abril e 1º de maio, no Parque de Balonismo em Torres, no Litoral Norte gaúcho.

Na edição deste ano, a visitação ao evento será gratuita até as 14h. Após esse horário, aqueles que forem prestigiar o festival deverão adquirir seu ticket de acesso pelo site Minha Entrada (www.minhaentrada.com.br). Depois da compra, o visitante receberá uma pulseira de identificação, podendo acessar as dependências sempre que necessário mediante apresentação da pulseira.

As principais atrações musicais já foram divulgadas: Aline Barros se apresenta em 27 de abril; no dia seguinte, é a vez de Atitude 67 e Chimarruts; a cantora gaúcha Luísa Sonza fará show no dia 29; já no dia 30, a música fica por conta de Alexandre Pires e no encerramento, a apresentação será da dupla César Menotti e Fabiano.

Os valores dos ingressos para entrar no Balonismo vão de R$ 10 (meia-entrada) à R$ 20 (inteira). Há possibilidade de pagar o valor solidário (R$ 15, mediante doação de 1kg de alimento não perecível).

As entradas VIP (com acesso aos shows nacionais na área VIP) custam R$ 60 (inteira), R$ 55 (solidário) e R$ 30 (meia-entrada) para o primeiro dia do evento. Para os demais dias, o 1º lote custa R$ 100 (inteira), R$ 95 (solidário) e R$ 50 (meia-entrada).

Adquirindo o ingresso Parque você terá acesso à área do Parque de eventos, aos balões, praça de alimentação entre outros espaços de uso coletivo e poderá assistir aos shows nacionais de qualquer área do evento, exceto área vip e camarote.

Classificação do evento é livre. Crianças até 6 anos não pagam e crianças até 14 anos acompanhadas com responsável legal deve ter declaração em mãos.

A partir do dia 20 de abril haverá comercialização no Parque do Balonismo de ingressos de acesso ao Parque e VIP.

Quem tem direito a meia entrada: jovens com até 15 anos de idade. Pessoas portadoras de necessidade especial e seu acompanhante, quando necessário. Jovens de 15 a 29 anos de idade de baixa renda inscritos no cadastro único. Doadores de sangue (mediante carteira de doador). Estudante mediante apresentação de carteira de estudante com validade. Professores que comprovem sua condição de docente através de carteira funcional emitida pelo respectivo órgão empregador. Idosos (com idade igual ou superior a 60 anos).

Adquirindo o Ingresso VIP você terá acesso ao Parque de eventos, aos balões, praça de alimentação entre outros espaços de uso coletivo e irá assistir os shows nacionais da área Vip do evento. (Localizada em frente ao Palco principal “Raposa”).

Para ingressos adquiridos no dia do evento o valor pode sofrer alterações.

