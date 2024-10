Porto Alegre Iniciada obra em comporta do sistema de proteção contra cheias em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

O objetivo é viabilizar o fechamento definitivo de, ao menos, um dos dois portões com uma estrutura de concreto armado. Foto: Luciano Lanes/PMPA O objetivo é viabilizar o fechamento definitivo de, ao menos, um dos dois portões com uma estrutura de concreto armado. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre iniciou nesta segunda-feira (21), as intervenções na comporta 14 do sistema de proteção contra cheias. A passagem, localizada no início da rua João Moreira Maciel, abaixo da avenida Castelo Branco, recebe o serviço de estaqueamento.

O objetivo é viabilizar o fechamento definitivo de, ao menos, um dos dois portões com uma estrutura de concreto armado. O Dmae ainda estuda, em conjunto com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), a possibilidade de interromper também a passagem pelo segundo portão.

Caso a prefeitura opte por manter a circulação aberta no local, um novo portão será projetado – aos moldes das unidades localizadas na avenida Mauá, que resistiram à enchente de maio de 2024. Todas as comportas da avenida Castelo Branco serão fechadas ou substituídas ao longo dos próximos meses.

O Dmae contratou em agosto a empresa que elabora os estudos de engenharia para reforço das comportas. O planejamento, acompanhado por técnicos do Departamento, permanece em fase de elaboração. A previsão é que, dos 14 portões, até oito possam ser fechados definitivamente. Os demais serão trocados ou reformados. Também será feita a melhoria do sistema de vedação.

O nível do Guaíba chegou a 5,37 metros durante a enchente de maio, de acordo com o relatório do Serviço Geológico do Brasil (SGB) divulgado em setembro. A cota máxima foi alcançada no dia 5 de maio de 2024, no Cais Mauá.

O índice é dois centímetros superior aos 5,35 metros verificados na régua instalada na Usina do Gasômetro naquele mesmo dia, utilizada como referência na época. Até maio, a maior enchente da história de Porto Alegre havia sido em maio de 1941. Na ocasião, o Guaíba chegou a 4,76 metros.

