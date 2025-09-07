Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Inquérito de 2019 deu poder a Alexandre de Moraes e agora chega a julgamento de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Alexandre de Moraes começou a concentrar investigações relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a partir do inquérito das fake news, quando foi iniciada uma teia processual que se desdobra até hoje. (Foto: Antonio Augusto/STF)

Relator do julgamento histórico que pode condenar um ex-presidente por tentativa de golpe, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes começou a concentrar investigações relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a partir do inquérito das fake news, quando foi iniciada uma teia processual que se desdobra até hoje.

A ligação de Moraes com o principal caso em discussão no Supremo advém de 2019, quando o então presidente da Corte, Dias Toffoli, abriu e delegou a ele a relatoria de uma investigação sobre ameaças, ataques virtuais e fake news contra os ministros.

A investigação foi a primeira usada como guarda-chuva para manter sob a relatoria de Moras os casos relacionados a suspeitas que envolvem ataques às instituições e disseminação de informações fraudulentas —o que evitou a distribuição desses processos entre todos os ministros por sorteio.

Atualmente, além da investigação sobre as fake news, Moraes tem mais “inquéritos guarda-chuva” em suas mãos. O das milícias digitais e o dos atos antidemocráticos (esse é o segundo inquérito com esse nome, já que o primeiro deles foi arquivado em 2021).

Em diversas ocasiões, já se cogitou o encerramentos dos inquéritos, mas eventos novos —como os ataques do ex-presidente às urnas, os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 ou a articulação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos— são usados como justificativa para adiamentos.

O portal Folha de São Paulo mapeou os principais processos desde então que conectam a primeira investigação a inquéritos abertos recentemente, como o que envolve suspeitas de coação e obstrução de investigação por Eduardo Bolsonaro.

Com um número significativo de casos sob sigilo ou em segredo de justiça, a existência de parte dos inquéritos só pode ser identificada a partir de citações feitas por Moraes, pela Polícia Federal e pela PGR (Procuradoria-Geral da República) em documentos como despachos, relatórios e decisões.

A representação mostra um esquema complexo, com ramificações desconhecidas. Mesmo em casos hoje públicos, como o da chamada Abin Paralela, Moraes mantém documentos sob sigilo por meio de processos correlatos instituídos via “PET” —sigla do tribunal para peticionamento.

Essa investigação acusou a criação de uma organização criminosa, dentro da Agência Brasileira de Inteligência, para monitorar ilegalmente de autoridades.

Em parte dos casos, porém, não é possível saber nem sequer qual é o fio condutor. No Supremo, os processos que estão em segredo de Justiça têm um grau menor de sigilo, e algumas informações básicas são publicizadas. Já nos processos sigilosos pouquíssimas informações são públicas.

Apesar das críticas feitas em 2019 ao fato de a PGR ter sido excluída inicialmente do processo —e que ainda persistem entre bolsonaristas e parte do mundo jurídico—, o inquérito das fake news ganhou força com denúncias que apontaram para a existência de um “gabinete do ódio” no Palácio do Planalto.

Em 2021, processos cruciais foram abertos e acoplados: ataques do ex-presidente à vacinação contra a Covid-19; uma live nas redes sociais com alegações falsas sobre as urnas eletrônicas; o vazamento de um inquérito da PF sobre o mesmo tema; e o ato de 7 de Setembro em que Bolsonaro ameaçou o STF e disse que só sairia da presidência da República morto.

Na reta final de 2022, outros casos que hoje integram a linha do tempo golpista apontada pela PGR foram adicionados: as blitze da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no segundo turno das eleições, a tentativa de invasão da PF em 12 de dezembro, data da diplomação de Lula (PT), e a tentativa de um atentado com bomba perto do Aeroporto de Brasília.

O número de processos se avolumou a partir de 8 de Janeiro de 2023 e de um episódio decisivo para o julgamento que agora pode condenar Bolsonaro e militares de alta patente: a suspeita de que o ex-presidente tivesse falsificado o próprio cartão de vacinação.

Mesmo tendo sido arquivada por Moraes em março deste ano, a apuração do cartão de vacinação levou a PF a apreender o celular do principal ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid.

O celular do Cid levou as investigações a outro patamar e revelou informações não só sobre a vacinação, mas também sobre a suposta venda de presentes oficiais recebidos pelo Brasil e as articulações do ex-presidente junto a militares após a derrota eleitoral.

Com provas que comprometiam a si próprio e ao pai, o general da reserva do Exército Mauro Lourena Cid, o ex-ajudante de ordens assinou um acordo de delação premiada que impulsionou novas operações da PF e desaguou em documentos como o plano “Punhal Verde e Amarelo” —suposto plano para matar Moraes, o presidente Lula e outras autoridades e que é uma das bases do julgamento de Bolsonaro agora. Com informações do portal Folha de São Paulo.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Sem ministros do Supremo e com o presidente da Câmara dos Deputados na tribuna, Lula participa de desfile do 7 de Setembro em Brasília
Advogados apelam a sentimentalismo no Supremo em busca de livrar seus clientes
https://www.osul.com.br/inquerito-de-2019-deu-poder-a-alexandre-de-moraes-e-agora-chega-a-julgamento-de-bolsonaro/ Inquérito de 2019 deu poder a Alexandre de Moraes e agora chega a julgamento de Bolsonaro 2025-09-07
Deixe seu comentário

Últimas

Economia ICMS sobre a gasolina, o diesel e o gás de cozinha aumentará a partir de janeiro de 2026
Economia Banco Central divulgará neste mês as regras de padronização do chamado Pix parcelado
Rio Grande do Sul Estão abertas até o dia 25 deste mês as inscrições para guarda-vidas civis temporários no Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul Organização Aldeias Infantis SOS apresenta balanço das ações realizadas após as enchentes de 2024 no RS
Economia Trabalhadores que recebem salários acima de R$ 6 mil pagam mais Imposto de Renda do que milionários
Mundo Ataque a tiros dentro de ônibus deixa seis mortos em Jerusalém
Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo
Política Ministro do Supremo Gilmar Mendes afirma que não há “ditadura da toga” no Brasil
Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem punições a quem ofertar “terapia de conversão” da orientação sexual
Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar nesta semana em Porto Alegre
Pode te interessar

Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo

Política Ministro do Supremo Gilmar Mendes afirma que não há “ditadura da toga” no Brasil

Brasil Apoiadores de Bolsonaro se reúnem em capitais no 7 de Setembro para pedir anistia

Brasil Aliados de Lula temem que a aliança que partidos do centrão costuram em torno de uma candidatura de direita para 2026 prejudique a pauta do governo até o fim do mandato