Inscrição para esterilização de animais começa quarta-feira

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2020

Unidade de Saúde Animal Vitória, na Lomba do Pinheiro.

O agendamento para a esterilização de cães e gatos será aberto na quarta-feira, (18), via telefone 156, a partir das 8h. A ação é voltada a animais de tutores inscritos no Cadastro Único, mediante apresentação do NIS (Número de Identificação Social) ou Bolsa Família. Cada tutor poderá registrar um protocolo para até cinco animais. O solicitante será informado posteriormente sobre a data e o horário marcado para a realização do procedimento.

Agenda Anclivepa

Ainda neste sábado (14) a Anclivepa-SP, que, desde o início de outubro, atua na gestão da Usav (Unidade de Saúde Animal Victória), também realizará esterilizações. Os tutores de animais já selecionados foram contatados e deverão chegar às 8h, para o início dos preparativos. É recomendável que o animal esteja em jejum.

O transporte dos animais até as instalações da Usav, na Lomba do Pinheiro (estrada Bérico José Bernardes, 3489), deve ser realizado, exclusivamente, pelos tutores, que deverão assinar termo autorizando a castração.

Outubro na Usav

Em seu primeiro mês no gerenciamento da Usav a Anclivepa-SP totalizou 526 esterilizações e 437 atendimentos, resultado duas vezes maior do que o obtido na média de 2020, entre janeiro e setembro − 270 esterilizações e 190 atendimentos. Além disso, foram realizados 16 procedimentos cirúrgicos gerais, dez ortopédicos e 120 exames de raio-X, serviços não oferecidos até então.

A expectativa é de que os números cresçam ainda mais, passado o período de adaptação. Para que isso aconteça, a Smams ressalta a importância de que os cancelamentos, quando necessários, sejam avisados com antecedência, para que a equipe possa agendar novos atendimentos.

A contratualização com a Anclivepa tem vigência de um ano, com atendimento voltado a tutores de cães e gatos que possuem Bolsa Família válido ou inscrição no NIS (Número de Inscrição Social). Também serão incluídas pessoas com renda familiar de até três salários mínimos regionais – também inscritas no NIS -, e que tenham certificado emitido pelo Crip (Centro de Relação Institucional Participativa) de sua região.

Horários

O funcionamento da unidade é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com retirada de senha às 8h, já com a presença do animal. Diariamente, são distribuídas 25 senhas com atendimento previsto até o último tutor agendado. Os responsáveis pela guarda dos animais devem apresentar comprovante de residência em Porto Alegre e documento de identidade com foto.

