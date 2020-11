Rio Grande do Sul Ambulatório Digital atende profissionais do ensino estadual no retorno às aulas no RS

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2020

Atendimento do TelessaúdeRS-Ufrgs conta com conhecimentos da equipe que já realizou mais de 30 mil consultas remotas. Foto: Luís André/Secom Atendimento do TelessaúdeRS-Ufrgs conta com conhecimentos da equipe que já realizou mais de 30 mil consultas remotas. (Foto: Luís André/Secom) Foto: Luís André/Secom

O governo do Estado, por meio da SES (Secretaria da Saúde), anunciou nesta sexta-feira (13) a criação do Ambulatório Digital de Retorno às Aulas. A plataforma faz parte do projeto APS digital da APS (Atenção Primária à Saúde) e tem por objetivo realizar a primeira avaliação dos sintomas com uma visão centrada e integrada da pessoa.

“O ambulatório digital pretende, em tempo real, estar à disposição de professores e funcionários de escolas públicas não só para buscarem uma consulta virtual, mas para tirarem dúvidas”, informa a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

A plataforma, que entrou em funcionamento na quinta-feira (12), proporciona consultas virtuais e soluções de dúvidas por meio do TelessaúdeRS-Ufrgs, projeto implementado em parceria com o Ministério da Saúde e a Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

O acesso pode ser feito pelo telefone 0800-645-3308, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 10h.

Nos sites www.saude.rs.gov.br e www.coronavirus.rs.gov.br a solicitação de atendimento deve ser realizada com o preenchimento de um formulário disponível em Orientações Técnicas > Instituições de Ensino.

O atendimento do TelessaúdeRS-Ufrgs conta com o conhecimento da equipe que já realizou mais de 30 mil consultas remotas. São profissionais da Atenção Primária em Saúde que apresentam resolutividade superior a 80%. Eles podem informar sobre sintomas da Covid-19, solicitar exames, prescrever medicamentos, disponibilizar atestados ou orientar sobre as melhores medidas preventivas individuais ou ambientais contra o coronavírus.

Em casos em que for necessário observar os sintomas por mais tempo, os profissionais do ensino serão mantidos em telemonitoramento, recebendo novos contatos a cada 48 horas.

“O Ambulatório Digital é certamente uma grande entrega para a área da saúde e da educação”, afirmou a secretária Arita.

