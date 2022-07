Educação Inscrições para a segunda edição de 2022 do Sisu encerram nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

Para participar do Sisu, é exigido que os candidatos tenham realizado o Enem em 2021. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

As inscrições para a segunda edição de 2022 do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) se encerram nesta sexta-feira (1°), às 23h59min. São 65.932 vagas ofertadas nessa edição.

Somada ao número de vagas ofertadas na primeira edição do Sisu de 2022, a oferta total do Sisu para este ano é de 287.722 vagas para ingressar em um curso superior de instituições públicas e gratuitas.

O total de cursos de graduação com oferta de vagas é de 2.043. Só para Medicina são ofertadas 1.583 vagas.

Ao todo, 73 instituições públicas de ensino superior participam dessa edição do Sisu.

Podem participar do Sisu todos os estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021 e não tiraram zero na redação, com exceção dos que prestaram o exame sem ter concluído o ensino médio e, portanto, declararam estar na condição de treineiro.

As inscrições podem ser realizadas pelo Acesso Único, que reúne todas as formas de acesso ao ensino superior promovidas pelo MEC. O novo portal oferece mais informações e praticidade. Na parte superior da home, basta clicar em Sisu para visualizar onde deve ser efetuada a inscrição.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 6 de julho. A matrícula ou registro acadêmico devem ser feitos de 13 a 18 de julho. Já o prazo para os interessados manifestarem interesse em participar da lista de espera será de 6 a 18 de julho.

Os candidatos são selecionados para as opções de cursos indicados no ato de inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição mais recente do Enem, que, nesta edição, será a de 2021.

Passo a passo da inscrição

Ao clicar no botão para se inscrever, o estudante deve inserir os dados do seu Cadastro Único no acesso.gov.br (login e senha). Quem ainda não tem um cadastro deve providenciá-lo com antecedência.

Ao acessar o Sisu com os dados do gov.br, o interessado deve atualizar seu cadastro, se for o caso, e confirmar seu telefone e e-mail. Depois basta escolher até duas opções de curso. Para começar, clique em “Fazer inscrição na 1ª opção”, e depois é só repetir esse procedimento para a 2ª opção de curso.

Antes e durante o período de inscrição, o candidato pode explorar as vagas ofertadas, pesquisando por município, instituição ou nome do curso.

É importante ter atenção à escolha da modalidade de concorrência ao Sisu, que possui três formatos: ampla concorrência, lei de cotas e ações afirmativas próprias das instituições de ensino.

Após conferir os dados de suas opções de curso e modalidade de concorrência basta clicar em “Confirmar minha inscrição” para concluí-la. Na página do Sisu também é possível checar a documentação a ser exigida para a matrícula na instituição do candidato selecionado.

