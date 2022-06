Educação Estudante gaúcho é um dos 13 brasileiros aprovados em programa global de educação

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

Henrique Vieira Soares, de Porto Alegre, vai cursar um programa de Bacharelado Internacional na sede da United World Colleges (UWC) em Singapura. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O gaúcho Henrique Vieira Soares, estudante de escola pública e bolsista formado em 2021 no Colégio Farroupilha, em Porto Alegre, foi um dos 13 brasileiros aprovados no programa residencial da UWC Brasil. A United World Colleges (UWC) é um movimento global que faz da educação uma força para unir pessoas, nações e culturas pela paz e por um futuro sustentável, e conta com 18 colégios espalhados pelo mundo. Em agosto, Henrique embarca para a UWC de Singapura, onde passará dois anos no programa de Bacharelado Internacional, equivalente à conclusão do Ensino Médio.

O aluno escolherá uma disciplina de cada uma das seis áreas do conhecimento: Estudos em Línguas e Literatura, Aquisição de Línguas, Indivíduos e Sociedades, Ciências, Matemática e Artes. Em paralelo, ele deve cumprir três exigências: a escrita de uma monografia, a realização da disciplina “Teoria do Conhecimento” e a participação em atividades extraclasses.

“Eu imagino que os próximos dois anos serão muito enriquecedores para a minha vida, pois vou morar e conviver diariamente com pessoas de mais de 80 países, tendo uma oportunidade única de conhecer suas culturas e compartilhar experiências. Sei também que serei extremamente desafiado academicamente, já que cursarei um programa pré-universitário muito rigoroso. Além disso, quero desenvolver ainda mais a minha autonomia e independência, uma vez que estarei a quase 16 mil quilômetros de casa em um lugar desconhecido e totalmente novo, tendo a chance de explorar Singapura e outros países ao seu redor. Espero conseguir representar com êxito o Brasil e poder levar para fora a nossa essência e as nossas diferentes realidades”, contou Henrique.

Em março de 2020, o estudante começou a participar do “Geração pela Geração”, iniciativa de cunho social e sem fins lucrativos que busca oferecer educação de qualidade a jovens talentos de escolas públicas de todo o Brasil. No projeto, Henrique passou a atuar como monitor de Matemática, ministrando três aulas semanais e preparando materiais de estudos para os alunos. Na sequência, foi convidado pela diretoria do Geração para assumir o cargo de gestor do Time Didático, cuja atribuição foi auxiliar estudantes, professores e coordenadores em demandas internas

“Tendo sido bolsista no Colégio Farroupilha, eu percebi como uma educação de qualidade transforma vidas e, portanto, decidi contribuir para que mais estudantes desprovidos de uma boa educação pudessem ter melhores oportunidades e vislumbrar um futuro próspero, assim como eu tive anos atrás”, explicou.

Para custear a viagem, a família de Henrique está recebendo doações. A contribuição, de qualquer valor, pode ser realizada através do Pix 51 98658-9843, no nome da mãe Fayra Vieira.

