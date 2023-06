Brasil Inscrições para o Enem começam nesta segunda

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Taxa de inscrição é R$ 85 e deve ser paga até 21 de junho Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Taxa de inscrição é R$ 85 e deve ser paga até 21 de junho. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começam nesta segunda-feira (5). Interessados em participar do certame, que será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro, têm até o dia 16 de junho para fazer o cadastro na Página do Participante.

O edital com o cronograma e as regras para o Enem 2023 foi publicado no início do mês. Além de apresentar as datas e os horários do exame, o texto detalha os documentos necessários e as obrigações do participante, incluindo situações em que o candidato pode ser eliminado.

A publicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) traz também critérios para correção das provas e procedimentos para pessoas que precisam de cuidados especiais durante o concurso.

Os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 24 de novembro no portal do Inep. Já os resultados individuais serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024 no mesmo site.

Podem se inscrever no Enem 2023 pessoas que concluíram o ensino médio ou estudantes que estão matriculados no terceiro ano e estudantes que estão em outras séries do ensino médio, sendo que nesse caso eles participação na condição de treineiros.

Ou seja, para quem ainda não está no terceiro ano do ensino médio ou concluiu os estudos, não será possível aproveitar as notas desta edição do Enem para poder ingressar em algum curso de graduação.

Inscrições

Os candidatos que não foram beneficiados com a isenção da taxa de inscrição desta edição do exame, terão de pagar taxa de R$ 85 entre o dia 5 e 21 de junho.

A confirmação da inscrição será efetivada somente após o pagamento desse valor. O pagamento pode ser feito em qualquer banco, via Pix, casa lotérica, aplicativos bancários e boleto bancário.

Lembrando que mesmo os candidatos que foram isentos dessa taxa terão de realizar todo o procedimento de inscrição.

Na inscrição, será necessário o preenchimento de informações básicas sobre os candidatos e dados socioeconômicos.

Será possível mudar algum dado que já foi informado somente até o dia 16.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/inscricoes-para-o-enem-comecam-nesta-segunda/

Inscrições para o Enem começam nesta segunda

2023-06-04