Dicas de O Sul Inscrições para o Porto Alegre Em Cena prosseguem até o dia 31 deste mês

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O evento será realizado exclusivamente com artistas gaúchos Foto: Divulgação O evento será realizado exclusivamente com artistas gaúchos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A edição deste ano do Porto Alegre em Cena, que ocorrerá de 23 de novembro a 1º de dezembro, está com as inscrições abertas para grupos, espetáculos e espaços culturais até 31 de agosto. Os interessados devem acessar o site do evento.

A 31ª edição do festival, realizado pela prefeitura da Capital, é voltada às artes cênicas do Rio Grande do Sul. O evento será realizado exclusivamente com artistas gaúchos.

A grade de programação do festival contará com espetáculos, contação de histórias, leituras dramáticas, ensaios abertos de trabalhos em criação, ações de formação como oficinas, assessorias técnicas e residências entre grupos. Além disso, a curadoria provoca para que sejam pensadas ações que dialoguem e problematizem temáticas como emergências climáticas, riscos ambientais, cosmofobias e cosmologias que envolvem o nosso território.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/inscricoes-para-o-porto-alegre-em-cena-prosseguem-ate-o-dia-31-deste-mes/

Inscrições para o Porto Alegre Em Cena prosseguem até o dia 31 deste mês

2024-08-27