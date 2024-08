Polícia Caminhoneiro que dirigia há mais de dois dias sem descanso é preso em rodovia federal gaúcha

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

Os policiais encontraram uma cartela com 15 comprimidos de anfetamina na cabine do caminhão Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na noite de segunda-feira (26), na BR-116, em Vacaria, um caminhoneiro de 28 anos que portava 15 comprimidos de anfetamina – droga conhecida como rebite.

Durante fiscalização na rodovia, os policiais abordaram um caminhão com placas de Serafina Corrêa que transportava uma carga de tomates da Bahia para o Rio Grande do Sul. Na análise dos discos do cronotacógrafo, foi constatado que o motorista estava dirigindo há mais de dois dias, de forma quase ininterrupta, sem observar os intervalos para descanso determinados pela legislação.

Ao realizarem uma revista no veículo, os policiais encontraram uma cartela de anfetamina na cabine. Conhecidas como rebite, as drogas inibidoras do sono são utilizadas por alguns caminhoneiros para prolongar o tempo na direção, porém, podem ser fatais por provocarem efeitos colaterais, como a perda da consciência durante a condução do veículo. O motorista preso é natural de Caxias do Sul.

