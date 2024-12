O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou nesta quarta-feira o calendário oficial de pagamentos a aposentados, pensionistas e titulares de auxílios referente ao ano de 2025. O INSS paga, mensalmente, mais de 40 milhões de benefícios previdenciários — sendo que 28.279.547 recebem até um salário mínimo e 12.365.818 ganham acima do piso.

Os segurados podem conferir as datas de recebimento a partir do número final do cartão do benefício, desconsiderando o último dígito que fica após o traço.