Economia INSS: extrato para a declaração de Imposto de Renda já está disponível

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2025

Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS já podem pegar o informe de rendimentos para declarar o Imposto de Renda. (Foto: Reprodução)

Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem pegar o informe de rendimentos para declarar o Imposto de Renda da Pessoa Física 2025 no site ou aplicativo Meu INSS, pelo telefone 135 ou na rede bancária. O prazo para declaração de Imposto de Renda 2025, ano-base 2024, começará no dia 15 de março e vai até 1º de maio.

A declaração do Imposto de Renda é obrigatória para pessoas físicas e jurídicas. Para 2025, as alíquotas permanecem as mesmas do ano anterior, mas há expectativas de mudança no próximo ano. O governo federal anunciou a isenção do IR para quem recebe até R$ 5 mil.

Devem declarar IR aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo INSS que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 em 2024. Também estão incluídos aqueles que receberam rendimentos isentos, como heranças ou indenizações, superiores a R$ 200 mil. Além disso, indivíduos que realizaram vendas de bens com ganho de capital.

Contribuintes que possuem bens superiores a R$ 800 mil, obtiveram receita bruta de atividades rurais acima de R$ 153.199,50, ou que se tornaram residentes no Brasil e possuem bens até 31 de dezembro de 2024, também estão entre os obrigados a declarar. É importante lembrar que quem utilizou a isenção tributária para a venda de imóveis residenciais e reinvestiu dentro de 180 dias também deve declarar.

Anualmente, a Receita Federal aconselha que os contribuintes não deixem a declaração para a última hora, pois isso pode acarretar multas e complicações adicionais.

Os atrasos na entrega da declaração podem resultar em penalidades, com multa de 1% ao mês sobre o imposto devido, começando em R$ 165,74. Além disso, se o contribuinte tiver direito à restituição, o valor da multa será deduzido do montante a ser restituído. Portanto, é essencial a entrega dentro do prazo estipulado para evitar mais despesa e consequências.

Consulta

Como consultar o informe de rendimentos do INSS? O informe de rendimentos, que lista os ganhos do contribuinte em 2024, pode ser acessado pelo site do INSS ou pelo aplicativo Meu INSS.

Veja abaixo o passo a passo para emitir o informe de rendimentos:

– Acesse o site: meu.inss.gov.br/;

– Clique em “Entrar com Gov.br”;

– Insira o CPF para fazer o login ou cadastrar senha;

– Desça a tela e encontre a aba “Outros serviços”;

– Nela, clique em “Ver mais”;

– Clique no ícone com a frase “Extrato do Imposto de Renda”;

– Selecione o ano-calendário 2024;

– Escolha o extrato que deseja;

– Salve o documento em PDF.

