Brasil INSS facilita aposentadoria: conheça as doenças que garantem liberação antecipada

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2024

Benefícios INSS mais fácil para a aposentadoria. (Foto: Reprodução)

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) tem flexibilizado as regras para a aposentadoria, especialmente para aqueles que sofrem com doenças graves e incapacitantes. A medida tem o objetivo de garantir que trabalhadores com condições de saúde comprometedoras tenham acesso mais rápido ao benefício. A aposentadoria por invalidez é um direito previdenciário destinado a segurados que se encontram permanentemente incapazes para o trabalho, conforme estabelecido pela legislação previdenciária brasileira.

Os critérios para receber aposentadoria por invalidez são:

– Ser contribuinte do INSS ou ter algum outro vínculo com a Previdência Social para conseguir a aposentadoria;

– Comprovar incapacidade através de uma perícia médica enviada para o INSS, onde a condição de saúde será avaliada para determinar se ele possui capacidade ou não para continuar trabalhando;

– Cumprir carência em relação ao número mínimo de contribuições que o segurado deve ter feito para ter direito ao benefício, assim, é necessário ter contribuído por pelo menos 12 meses, exceto em casos de doenças graves previamente listadas.

Rol de doenças

– Lesões cerebrais;

– Esclerose múltipla;

– Transtornos depressivos;

– Transtornos de ansiedade;

– Esquizofrenia;

– Insuficiência cardíaca;

– Doença coronariana;

– Artrite reumatoide;

– Lúpus;

– Câncer de diversos tipos;

– Doença pulmonar obstrutiva crônica;

– Fibrose pulmonar.

Sem carência

Além disso, diversas doenças podem isentar o período de carência do INSS. Confira abaixo:

Tuberculose ativa;

Hanseníase;

Transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental;

Neoplasia maligna;

Cegueira;

Paralisia irreversível e incapacitante;

Cardiopatia grave;

Doença de Parkinson;

Espondilite anquilosante;

Nefropatia grave;

Estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

Síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids);

Contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada;

Hepatopatia grave;

Esclerose múltipla;

Acidente vascular encefálico (agudo);

Abdome agudo cirúrgico.

Atualizações recentes

Além das doenças físicas, o INSS incluiu recentemente na lista doenças mentais e psicológicas, como a síndrome de burnout e depressão grave, que passaram a ser reconhecidas como condições que garantem o benefício por incapacidade temporária ou permanente. Trabalhadores que adoecem psicologicamente devido a pressões excessivas, ambientes de trabalho tóxicos ou assédio também têm direito ao auxílio-doença imediato, sem a necessidade de cumprir a carência mínima de 12 meses de contribuição.

Essa mudança é um avanço significativo no reconhecimento dos impactos das doenças mentais na vida dos trabalhadores, garantindo proteção e estabilidade durante o período de afastamento.

Impacto social

O reconhecimento e a ampliação da lista de doenças que garantem a isenção de carência refletem uma preocupação maior com a saúde integral dos trabalhadores, garantindo que possam acessar seus direitos previdenciários em situações de extrema necessidade. Isso também demonstra um avanço no sistema previdenciário, ao adaptar-se às novas realidades de saúde da população brasileira.

Essa medida visa, portanto, assegurar que os segurados em condições de saúde críticas não sejam prejudicados pela burocracia e possam se concentrar no tratamento e na recuperação, sem a preocupação de perder o sustento financeiro.

2024-09-29