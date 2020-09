Brasil INSS retoma atendimento presencial com hora marcada

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Mesmo com a abertura das agências, o atendimento remoto continuará a ser oferecido. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Mesmo com a abertura das agências, o atendimento remoto continuará a ser oferecido. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Está previsto para a próxima segunda-feira (14) o retorno gradual do atendimento presencial nas agências do INSS. Inicialmente, estarão disponíveis serviços como perícia médica e reabilitação profissional. Para reduzir os riscos de transmissão de Covid-19, as agências foram adaptadas e vão seguir um protocolo de segurança.

Apenas segurados agendados serão atendidos nas agências do INSS

Segundo o INSS, estarão disponíveis para atendimento presencial os serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional.

O instituto ressalta que os segurados sem agendamento não serão atendidos, para evitar aglomerações dentro e fora das agências, de acordo com orientações do Ministério da Saúde.

Em agosto, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS informaram a nova data de retorno ao atendimento presencial – 14 de setembro.

O atendimento exclusivo por meio de canais remotos permaneceu até esta sexta-feira (11). E, mesmo com a abertura das agências, o atendimento remoto continuará a ser oferecido.

Segundo o INSS, a reabertura será gradual e considerará as especificidades de cada uma das agências da Previdência Social no País. Cada unidade deverá avaliar o perfil do quadro de servidores e contratados, o volume de atendimentos realizados, a organização do espaço físico, as medidas de limpeza e os equipamentos de proteção individual e coletiva.

