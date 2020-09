Porto Alegre Prossegue remoção de resíduos da dragagem do Arroio Cavalhada

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Dragagem começou em 13 de agosto e deve seguir até outubro. Foto: Luciano Lanes/ PMPA Dragagem começou em 13 de agosto e deve seguir até outubro. (Foto: Luciano Lanes/ PMPA) Foto: Luciano Lanes/ PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) segue com os trabalhos de recolhimentos dos resíduos provenientes da dragagem do Arroio Cavalhada, próximo às avenidas Diário de Notícias e Icaraí, na Zona Sul. A dragagem teve início no dia 13 de agosto e deve prosseguir até outubro, a depender das condições climáticas. Já o recolhimento dos resíduos, que ficam às margens para secar, começou no dia 1º.

A previsão é começar ainda neste ano a dragagem do trecho do arroio Passo das Pedras, próximo à avenida Assis Brasil, e que atende a Vila Leão. Também está programada a limpeza do canal da Ebap (Estação de Bombeamento de Águas Pluviais) de número 5, próximo à Arena do Grêmio, na rua Voluntários da Pátria; e do arroio da Vila Dique, na avenida Severo Dullius, desde a rotatória do aeroporto até as obras, e que leva as águas à Estação 6.

