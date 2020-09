Rio Grande do Sul Secretaria compra equipamentos por pregão eletrônico para 230 leitos de UTI do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

200 respiradores foram entregues na Divisão de Suprimentos da SES. Foto: Divulgação SES/RS 200 respiradores foram entregues na Divisão de Suprimentos da SES. (Foto: Divulgação SES/RS) Foto: Divulgação SES/RS

Com a meta de equipar leitos de UTI (Unidades de Tratamento Intensivo) Adulto para atendimento de pacientes com Covid-19, a SES (Secretaria da Saúde do Estado) comprou, por meio de pregão eletrônico, 230 conjuntos de respiradores e monitores.

Uma parte destes aparelhos já começou a ser entregue, nesta semana, a hospitais que atendem pelo SUS (Sistema Único de Saúde). São 30 conjuntos pagos com verbas do FRBL (Fundo de Reconstituição de Bens Lesados), do MPE (Ministério Público Estadual).

Na região da Fronteira, o hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, de Rosário do Sul, foi contemplado com 5 respiradores e a Santa Casa de Uruguaiana, com 10. Na região Missioneira, a Associação Hospitalar de Santo Ângelo recebeu 5 respiradores. Na região da Serra, o Hospital São Carlos, de Farroupilha, recebeu 10 respiradores.

O destino dos outros 200 respiradores, que chegaram nesta sexta-feira (11) ao setor de suprimentos da SES/RS, serão definidos conforme as necessidades da rede hospitalar do Rio Grande do Sul.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, destacou que “historicamente, o Governo do Estado loca equipamentos de UTI. Essa compra, que foi viabilizada com recursos para combate à Covid-19, vai permitir que parte desses equipamentos seja usada para substituir os aparelhos locados”, afirmou. “Nunca o Governo do Estado havia feito uma aquisição deste porte.”

O edital do processo de compra destes itens foi lançado em junho deste ano no site da Celic (Subsecretaria Central de Licitações). A compra foi concretizada no valor de R$ 17,06 milhões, inferior ao de referência que constava no edital, gerando uma economia de R$ 5 milhões ao Tesouro do Estado.

