Instagram agora permite criar post com até quatro autores; veja todas as novidades

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

Instagram anunciou os novos recursos. (Foto: Divulgação)

O Instagram lançou novos recursos para criação de conteúdos na plataforma digital, entre eles, a publicação em conjunto com até quatro pessoas para serem coautoras de um post no feed ou no Reels. A Meta, empresa responsável pelo Instagram, também anunciou a figurinha “Sua Vez”, no reels, para conectar criadores de conteúdos e seguidores a partir de uma tendência ou um desafio, por exemplo.

O aplicativo também liberou a capacidade de adicionar músicas a carrossel de fotos para todos. A novidade estava em experimentação desde maio deste ano.

Veja abaixo os detalhes dos novos recursos:

Collabs

As publicações Collabs permitem que um mesmo conteúdo seja publicado no perfil de mais de uma pessoa. Antes, o Instagram permitia publicações com duas contas. Agora, com a atualização, a publicação pode ter até quatro autores — o recurso funciona para contas privadas e públicas.

Assim que outras contas aceitarem, o conteúdo chegará ao público de cada colaborador e aparecerá na grade do perfil de cada conta.

Figurinha

A figurinha “Sua Vez” serve para usuários convidarem seus seguidores para participar de uma tendência ou algum desafio no Reels, por exemplo.

Esse recurso já era usado antes. Usuários criavam a figurinha que circulava no Reels de outros usuários, as “correntes” (ou trend) sobre as suas curiosidades e compartilhar com os seus amigos.

A novidade é que, com a atualização, a conta que criar a figurinha “Sua Vez” passa a ter a possibilidade de compartilhar publicações que seguem o desafio ou tendência.

Música no carrossel

Agora, é possível adicionar músicas nas publicações em formato de carrossel, que incluem mais de uma foto. Até então, só era possível colocar músicas em posts com uma foto.

As músicas em carrosséis funcionam de forma parecida com as publicações de fotos do TikTok: a faixa é anexada à publicação e é reproduzida sem interrupções em todas as fotos. A opção para adicionar música aparece na tela final de edição, abaixo das opções de marcação e localização.

O Instagram também fez uma parceria com o Spotify no Brasil para apresentar 50 das músicas mais populares na rede social com a playlist “Top Músicas Reels Brasil” no Spotify.

Atualize o app

No anúncio, o Instagram não mencionou datas para a liberação de novidades, mas algumas pessoas já conseguiram criar um carrossel de fotos com uma música. Se você ainda não consegue conferir o recurso, vale checar se há atualizações pendentes para o Instagram na Play Store e na App Store.

