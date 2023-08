Tecnologia Instagram deve permitir Reels de até 10 minutos para concorrer com o TikTok

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

A função ainda está em fase de testes, sem previsão de chegada para a versão estável do app. (Foto: Divulgação)

A batalha para o domínio dos vídeos curtos não para: para acirrar a disputa contra o TikTok, o Instagram prepara novidades para aumentar a duração dos Reels. Em testes descobertos pelo leaker Alessandro Paluzzi, a rede permite criar vídeos com até dez minutos de duração.

A duração dos vídeos do Instagram pode ser um pouco confusa: qualquer vídeo enviado na plataforma com até 15 minutos de tempo é convertido para Reels. No entanto, a tela de criação de Reels na câmera do app só permite criar conteúdos com até 90 segundos de duração.

De acordo com as informações de Alessandro Paluzzi, o Instagram adicionaria comandos para criar vídeos com limites de três ou dez minutos: dessa forma, qualquer vídeo mais longo poderia ser submetido às ferramentas de edição dos Reels. A função ainda está em fase de testes, sem previsão de chegada para a versão estável do app.

Criadores de conteúdo

Qual a duração máxima dos vídeos do TikTok? Qualquer conta no TikTok pode publicar vídeos com duração máxima de dez minutos, mas nem sempre foi assim – a opção só apareceu em fevereiro de 2022. No entanto, o serviço TikTok Series permite criar publicações exclusivas para assinantes com vídeos de até 20 minutos. Essa funcionalidade está disponível somente para criadores de conteúdo.

Novos recursos

Em outra frente, o Instagram lançou neste mês novos recursos para criação de conteúdos na plataforma digital, entre eles, a publicação em conjunto com até quatro pessoas para serem coautoras de um post no feed ou no Reels.

A Meta, empresa responsável pelo Instagram, também anunciou a figurinha “Sua Vez”, no reels, para conectar criadores de conteúdos e seguidores a partir de uma tendência ou um desafio, por exemplo.

Também passa a ser possível adicionar músicas na publicação carrossel, aquela com mais de uma foto. Veja abaixo os detalhes dos novos recursos.

– Collabs: As publicações Collabs permitem que um mesmo conteúdo seja publicado no perfil de mais de uma pessoa. Antes, o Instagram permitia publicações com duas contas. Agora, com a atualização, a publicação pode ter até quatro autores – o recurso funciona para contas privadas e públicas. Assim que outras contas aceitarem, o conteúdo chegará ao público de cada colaborador e aparecerá na grade do perfil de cada conta.

– Figurinha “Sua Vez”: A figurinha “Sua Vez” serve para usuários convidarem seus seguidores para participar de uma tendência ou algum desafio no Reels, por exemplo. Esse recurso já era usado antes. Usuários criavam a figurinha que circulava no Reels de outros usuários, as “correntes” (ou trend) sobre as suas curiosidades e compartilhar com os seus amigos. A novidade é que, com a atualização, a conta que criar a figurinha “Sua Vez” passa a ter a possibilidade de compartilhar publicações que seguem o desafio ou tendência.

– Música no carrossel: Agora, é possível adicionar músicas nas publicações em formato de carrossel, que incluem mais de uma foto. Até então, só era possível colocar músicas em posts com uma foto. O Instagram também fez uma parceria com o Spotify no Brasil para apresentar 50 das músicas mais populares na rede social com a playlist “Top Músicas Reels Brasil” no Spotify. As informações são do site Canaltech e do portal de notícias G1.

