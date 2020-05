Notas Brasil Instituições poderão aderir ao Sisu a partir de segunda-feira

20 de Maio de 2020

O Ministério da Educação divulgou o cronograma para a adesão das instituições de educação superior públicas ao processo seletivo do segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O processo seletivo usa as notas do Exame Nacional de Ensino Médio como critério de classificação. O período para adesão começa na segunda-feira (25) e vai até sexta-feira (29).

