O ministro da Saúde interino, Eduardo Pazuello, nomeou mais quatro militares do Exército para cargos na pasta. Os nomes foram publicados na edição desta quarta-feira (20) do “Diário Oficial da União” e inclui ao menos uma médica e um engenheiro de formação. Desde 4 de maio, o Ministério da Defesa já havia deixado 17 nomes do Exército à disposição do Ministério da Saúde.