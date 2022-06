Educação Instituto de Estudos Empresariais tem nova diretoria para a gestão 2022/2023

A engenheira Victoria Pinto da Silva Jardim é a nova presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), tendo como vice a gerente-geral do Ritter Hotéis, Fernanda Estivallet Ritter. Elas e demais membros da diretoria e do conselho fiscal assumiram seus cargos até 2023, e os integrantes do conselho deliberativo até 2024.

O IEE tem como objetivo formar líderes empreendedores pautados nos princípios da liberdade, da responsabilidade individual, do Estado de Direito e do respeito à propriedade privada. Nesse sentido, estimula o debate e a troca de experiências entre os seus associados, além de realizar o Fórum da Liberdade, que reúne grandes nomes do meio intelectual, político e empresarial para discutir temas relevantes para a sociedade brasileira.

“É uma sensação de felicidade, responsabilidade e empolgação. O IEE é reconhecido por desenvolver grandes lideranças, e liderar uma instituição de grandes líderes não é tarefa fácil. Mas eu adoro um bom desafio, então estou muito empolgada com a oportunidade”, destaca Victoria sobre a sua posse, que aconteceu no final de maio.

Natural de Porto Alegre, Victoria Jardim tem 28 anos e é Bacharel em Engenharia de Produção, com pós-graduação em Administração, Finanças e Geração de Valor pela PUCRS. Cursou o Leadership For Young Leaders, na International Academy of Leadership, na Alemanha, e o Project Management Program, na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Possui certificação de Scrum Master pela Scrum Alliance e atualmente trabalha como Project Manager em uma desenvolvedora de softwares. Foi cofundadora e presidente do Instituto Atlantos e vice-presidente do Instituto Liberdade. No IEE, recebeu o prêmio Friedrich Hayek de melhor colocada no Ranking de Formação nas gestões 2018/2019 e 2020/2021 e foi diretora de Formação na gestão 2021/2022.

Os demais componentes da nova diretoria são André Filipe Marchesi (diretor de Formação), Guilherme Benezra (diretor financeiro), Fernanda De Gasperin (diretora de Comunicação), Marina Luz (diretora de Eventos) e Matheus Macedo (diretor de Relações Institucionais e Fórum da Liberdade). O Conselho Fiscal foi composto por Anderson Aníbal da Rocha Pavei, Richard Machado, Matheus Henrique de Oliveira e Marco Antônio Zanella Fortuna (suplente). Para o Conselho Deliberativo, foram nomeados Carolina Lucas Fuhrmeister, Paulo Costa Fuchs, Júlia Evangelista Tavares, Gabriel Picavêa Torres, Jorge Antônio Dib e Raul Kroeff.

Sobre o IEE

O Instituto de Estudos Empresariais é uma associação civil sem fins lucrativos ou compromissos político-partidários, fundada em Porto Alegre no ano de 1984 pelo empresário William Ling. Ao longo de quase quatro décadas, formou mais de 230 membros com o apoio de investidores e doadores que mantém a instituição apenas com recursos privados, formando uma rede que emprega mais de 132 mil pessoas dentro e fora do Brasil com seus empreendimentos.

A nova presidente do Instituto também ressalta os principais desafios da sua gestão: “Temos um foco grande na formação dos associados, que é o core business do IEE. Consolidar algumas mudanças feitas no nosso ciclo e aprimorar o processo seletivo são alguns dos objetivos. Em relação ao Fórum da Liberdade, que é a nossa bandeira de advocacy, queremos retomar a mesma quantidade de público presencial de antes da pandemia e expandir o nosso impacto on-line”.

Membro da Rede Liberal da América Latina (RELIAL), uma das maiores organizações de think tanks para a melhoria das instituições e promoção das ideias da liberdade, o IEE inspirou a criação de outras associações similares ao redor do país, como os Institutos de Formação de Líderes (IFLs) e o Instituto Líderes do Amanhã.

