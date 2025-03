Rio Grande do Sul Instituto Equatorial lança Projeto Prospera Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 23 de março de 2025

A casa funcionará como um centro de atividades e um ponto de encontro entre empreendedores e a comunidade local. Foto: Reprodução

Na próxima quarta-feira (26), o Instituto Equatorial, em parceria com o Instituto BR, realizará o lançamento oficial do Projeto Prospera Rio Grande do Sul, no bairro Farrapos, em Porto Alegre. A programação de inauguração terá início às 9h.

A iniciativa busca fomentar o empreendedorismo e contribuir para o desenvolvimento de negócios em territórios atendidos pelo Grupo Equatorial, do qual a CEEE Equatorial faz parte. A Casa Prospera Rio Grande do Sul, localizada na rua Frederico Mentz, 241, Farrapos, será inaugurada no dia do aniversário de Porto Alegre, como um presente especial aos moradores da cidade, funcionando como um centro de atividades e um ponto de encontro entre empreendedores e a comunidade local.

Para Janaina Ali, coordenadora do Instituto Equatorial, o Prospera simboliza um legado de impacto social duradouro e representa um presente especial para os moradores de Porto Alegre, em comemoração aos 253 anos da cidade. “Com o Prospera Rio Grande do Sul, esperamos oferecer aos moradores do bairro Farrapos oportunidades reais de potencializar seus serviços, promovendo a melhoria de vida por meio do empreendedorismo e da geração de renda sustentável. Esse é o legado que desejamos deixar para a região como representantes do Grupo Equatorial”. A iniciativa reforça o compromisso do Instituto Equatorial com o desenvolvimento social e econômico da capital gaúcha, proporcionando oportunidades de crescimento e transformação para a população local.

