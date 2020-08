IGK irá leiloar camisetas oficiais de times de futebol vindas diretamente do acervo pessoal do Guga. (Foto: Divulgação)

IGK irá leiloar camisetas oficiais de times de futebol vindas diretamente do acervo pessoal do Guga.

Enquanto os campeonatos de futebol vão retornando no País, um leilão promete movimentar o mundo da bola em Santa Catarina. O IGK (Instituto Guga Kuerten), que completa 20 anos em agosto, está convidando os amantes da bola a transformarem a sua paixão pelo futebol em solidariedade, através de uma ação virtual com camisetas oficiais separadas especialmente pelo próprio Guga Kuerten, diretamente da sua coleção pessoal.

A iniciativa, que será realizada em três momentos diferentes entre os meses de setembro e outubro, busca arrecadar fundos para o IGK, que atualmente atende 500 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Sendo que todo o valor arrecadado será revertido em prol das famílias beneficiadas pelo projeto.

Dividida em três lotes, a seleção inclui peças de times nacionais e internacionais, sendo que o primeiro a ser arrematado é um combo fechado com 43 camisetas do Avaí, com lance inicial de R$ 20 mil. Camisetas e agasalhos de diferentes temporadas, alguns em modelagem mais retrô e outros com as assinaturas dos jogadores que formavam a equipe do ano correspondente, fazem parte deste pacote.

Já no segundo e terceiro lotes os torcedores poderão dar seus lances em peças individuais que o tenista ganhou ao longo de sua carreira, muitas delas personalizadas com o nome do atleta. São camisetas oficiais de times internacionais como Chelsea, Barcelona, Stuttgart, Lyon, Cerro Porteño, além de opções da Seleção Brasileira, Inter, Grêmio, Santos, Flamengo, Coritiba, Cruzeiro, Figueirense, entre tantos outros clubes.

“Estamos vivendo um momento em que todos precisam se doar um pouco mais e com o leilão buscamos exatamente isso, transformar todo o carinho que o Guga recebeu, ao longo da sua trajetória, em amor e solidariedade. No Instituto, além de mantermos a promoção de atividades físicas mesmo a distância com a entrega de kits, também estamos dando assistência às famílias, com a doação de cestas básicas, orientação e atendimentos psicológicos”, explica Alice Kuerten, presidente da entidade e mãe de um dos maiores tenista do mundo.

Sobre o Instituto

O Instituto Guga Kuerten é uma associação civil sem fins lucrativos que tem como objetivo garantir oportunidades de inclusão social para crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Fundada no dia 17 de agosto de 2000, em Florianópolis (SC), o IGK desenvolve iniciativas esportivas, educacionais e sociais para que esse público possa conquistar a cidadania. O atendimento é feito por meio de três programas sociais: o Programa de Esporte e Educação Campeões da Vida, o Fundo de Apoio a Projetos Sociais e o Programa de Ações especiais.