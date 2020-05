Rio Grande do Sul Integrantes de facção criminosa são alvos de uma ação da Polícia Civil em Viamão

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Todos os alvos da operação foram presos, totalizando seis prisões Foto: Polícia Civil/Divulgação Todos os alvos da operação foram presos, totalizando seis prisões. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (27), a operação Castigo com o objetivo de prender os responsáveis por execuções m Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Foram cumpridas 14 ordens judiciais de busca e apreensão e de prisão preventiva, todas relacionadas a um caso de homicídio e tentativa de homicídio, ambos ocorridos em Viamão. Todos os alvos da operação foram presos, totalizando seis prisões.

No final do ano passado dois rapazes foram espancados por indivíduos que se diziam pertencer a uma facção. Uma das vítimas morreu. O grupo acusou as vítimas de estarem assaltando na região deles, o que estaria chamando a atenção da polícia para o local.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul