Notas Capital Integrantes de quadrilha comandada por detentos são presos

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2020

A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Origem com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e em uma série de outros crimes praticados no município de Erechim. Detentos da Pasc comandavam o bando do local. Vinte e um criminosos foram presos. A ação ocorreu em Erechim e Porto Alegre.

